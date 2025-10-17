『ウィキッド 永遠の約束』名作小説『オズの魔法使い』とのつながりとは？ 核心に迫る特別映像解禁
第97回アカデミー賞にて衣装デザイン賞と美術賞を受賞した映画『ウィキッド ふたりの魔女』の続編『ウィキッド 永遠の約束』より、主演のシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデ、ジョン・M・チュウ監督の物語の核心に触れるコメントと共に、壮大な世界観の一部を収めた特別映像が解禁された。
【動画】期待値爆上がり！ 『ウィキッド 永遠の約束』特別映像
『ウィキッド ふたりの魔女』は、『オズの魔法使い』の魔女たちの知られざる物語を描いた人気ミュージカルを映画化した、音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント超大作。第97回アカデミー賞において作品賞を含む10部門にノミネートされ、衣装デザイン賞と美術賞を獲得。ブロードウェイミュージカル映画化作品において全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立て、日本でも累計興行収入35億円突破の大ヒットを記録した。
その続編となる『ウィキッド 永遠の約束』は、数多くの受賞歴を誇るジョン・M・チュウ監督が再びメガホンを取り、前作でアカデミー賞にダブルノミネートされたシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデや、ジョナサン・ベイリーら豪華キャストも再集結。『オズの魔法使い』で少女が迷い込んだオズの国で最も嫌われた“悪い魔女”と最も愛された“善い魔女”の過去が、それぞれの視点から語られていく、知られざるもうひとつの物語が再び幕を開ける。
“悪い魔女”エルファバと、“善い魔女”グリンダ。ふたりの魔女の出会いと友情を描き、世界中を興奮と感動の渦に巻き込んだ前作。公開当時、壮大な楽曲と圧巻の映像美、そして何よりもふたりの魔女の友情が、観る者の心を大いに揺さぶった。
この度、世界中から期待が寄せられている続編『ウィキッド 永遠の約束』より、主演のシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデ、そしてジョン・M・チュウ監督の物語の核心に触れるコメントと共に、壮大な世界観の一部を映し出した特別映像が解禁された。
映像は、シンシア（エルファバ役）が「『ウィキッド 永遠の約束』は物語の新たな境地に足を踏み入れ、さらにパワーアップしている」と語るところからスタート。その言葉通り、前作を越えるスケールで壮大な物語が描かれることを予感させる。
監督が「困難な選択の先にある結末を描いた、より深い感情の物語だ」「運命がそれを許さなくても、ふたりはもう一度向き合おうとする」と語るように、本作では、前作で固い友情を築きながらも正反対の道を選んだエルファバとグリンダの“その後”が描かれる。
“悪い魔女”として悪名を着せられ民衆の敵となったエルファバは、オズの森に身を潜めながら自由のために闘い、“偉大なるオズの魔法使い（ジェフ・ゴールドブラム）”の噓を暴こうとする。一方のグリンダは、“善い魔女”として希望の象徴となり名声を得るが、その心にはエルファバとの決別が影を落としていた。
アリアナ（グリンダ役）は「ふたりの友情が試される。光と影、苦悩、互いへの理解が描かれる」と語り、運命に引き裂かれながらも、もう一度向き合おうとするふたりの友情の行方に期待が高まる。
さらに監督が「本作で『オズの魔法使い』と『ウィキッド』の世界が交わる」「かの有名な黄色いレンガの道が登場する」とコメント。アリアナも「ブリキの男、カカシの男、ライオンの誕生秘話も明かされる。『オズの魔法使い』の原点がわかる」、シンシアも「ドロシーの知らないところで何があって、なぜそこへ行き着いたのかが分かる」とそれぞれ語り、本作と「オズの魔法使い」との重要なつながりを明かす。
そして最後は監督の「物語の壮大さを存分に感じられる結末であり、『ウィキッド』の核心に迫る作品にしたかった」、アリアナの「ふたりは心から互いを想い、良い影響を与え合うの」などのコメント、希望を感じさせる映像で幕を閉じる。
映画『ウィキッド 永遠の約束』は、2026年3月公開。
