推しはどのコ？ 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』キャラクター紹介映像をノーカットで公開
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』より、すみっコたちのキャラクターを紹介する本編切り出し映像が解禁された。
【動画】すみっコたちがそれぞれの個性を活かしておまつりの準備！ すみっコ紹介シーン映像
本作は『映画 すみっコぐらし』シリーズ第4弾。ナレーションを井ノ原快彦と本上まなみが担当する。
すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。雨のせいで、あげものコンビ・とんかつとえびふらいのしっぽの体がじめじめに…。そんなある日のこと、空からとつぜん何かが落ちてきた！ 「だいじょうぶ？」すみっコたちがかけよると、そのコは空の王国からやってきた「おうじ」だった。雲の上は今しんこくな水不足。王国のピンチを救うため、すみっコたちの空の冒険がはじまる。
このたび、すみっコたちのキャラクターを紹介する本編切り出し映像をお披露目。
映像では町のおまつりに向けて準備しているすみっコたちの様子が描かれる。寒いのが苦手な「しろくま」は、北の国からいっしょに逃げてきた「ふろしき」とすみっこであたたかくしながら、手先の器用さを活かしてお裁縫を担当。「ぺんぎん？」はおまつりで演奏するたいこの練習に励んでいるけれど、昔はあたまにお皿があったような気がして…自分が何者なのか時々考え込んでしまう。
はずかしがりやの「ねこ」はつくった飾りが食べ物ばかりなことに気づかれて思わずソファーをガリガリ…。「とかげ」はアイドルを夢見る「しっぽず」の練習をペンライトを振って応援。テンションが上がってしまって「がおー！」とさけんでいるけれど、実はきょうりゅうの生き残りなのがバレないように気を付けている。
そして「とんかつ」はてるてる坊主係。雨がカラッとあがるように（？）作ったてるてる坊主たちも見どころだ。果たしてすみっコたちは無事におまつりを迎えることができるのか…？ ちょっぴりネガティブだけど個性的なすみっコたちの姿を楽しみたい。
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』は、10月31日より全国公開。
