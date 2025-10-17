『ハイスクール奇面組』、令和に復活！ 関智一、武内駿輔、松岡禎丞、小林千晃、戸谷菊之介ら豪華キャスト集結
アニメ『ハイスクール！奇面組』（フジテレビ系／毎週金曜23時30分）が、2026年1月より“ノイタミナ”枠で放送されることが決定。あわせて、関智一、武内駿輔、松岡禎丞らキャストが一挙解禁され、Night Tempoプロデュースによる劇中カバー曲のイメージMVも公開された。
【動画】Night Tempoがプロデュース！『ハイスクール！奇面組』うしろゆびさされ組カバーイメージMV
原作は、1980年に「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まり、作中でのキャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題され、当時としては斬新な作品性で大ヒットした新沢基栄の漫画。1985年からはフジテレビでテレビアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
今作は、一応中学（いちおうちゅうがく）に通う、一堂零（いちどう・れい）らからなる5人組「奇面組」が、“ブサイク”であることを個性ととらえ、「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、“個性”を活かして次々と奇抜な行動をとり、周囲の人々を常に驚かせ、困らせ、ときに笑わせる姿を、ハイテンションでテンポよく、エネルギッシュに描くコメディー作品だ。奇面組の5人はもちろん、同じ学校に通う友人や教師たちなど、彼らを取り巻く個性的なキャラクターたちがいきいきと描かれ、“多様性”が叫ばれる今だからこそ、見ている人もどこか共感しうる内容となっている。
監督を務めるのは関和亮。関は今年公開の映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めたほか、Perfumeや星野源、藤井風、VaundyなどさまざまなアーティストのMVを手がけるなど、その活躍は多岐にわたる。テレビアニメーション作品で監督を務めるのは今回が初めてであり、令和の時代感に沿った奇面組を描いていく。
奇面組のリーダーであり本作の主人公、一堂零を演じるのは関智一。変態的な身のこなしを得意とし、怒られることは多いものの、敵を作らない顔と性格の持ち主だ。
そんな零と行動を共にする奇面組のメンバーには、体毛の濃さがトレードマークでプロレスをこよなく愛する冷越豪（れいえつ・ごう／武内駿輔）、変人ぞろいの奇面組の中では比較的常識人ながら筋金入りのスケベ・出瀬潔（しゅっせ・きよし／松岡禎丞）、温厚で大食い、怠け者ゆえに授業中の居眠り常習犯である大間仁（だいま・じん／小林千晃）、そして乙女チックな性格と妙な色気を併せ持つ物星大（ものほし・だい／戸谷菊之介）が名を連ねる。
また、本作のヒロインで、天真爛漫かつ天然、奇面組の5人にも負けない変人・河川唯（かわ・ゆい）を白石晴香が、唯の親友で勝ち気なおてんば女子・宇留千絵（うる・ちえ）を長谷川育美が演じる。
実力派キャスト陣によるハイテンポかつハイテンションな掛け合いが本作の大きな魅力となっている。各キャストからのコメントも到着した。
このたび、本作のTVアニメ化を記念して、河川唯（CV.白石晴香）と宇留千絵（CV.長谷川育美）が旧作アニメの主題歌「うしろゆびさされ組」をカバーした楽曲を使用したイメージMVが、フジテレビアニメ公式YouTubeチャンネルで公開された。
本カバー楽曲のプロデュースは、近年のシティポップブームを牽引するプロデューサー兼DJ・Night Tempoが担当。アニメ映像とともに、Night Tempoによる現代的なアレンジを楽しむことができる。
あわせてティザービジュアルも公開。奇面組の5人がスマホで自撮りをするようにカメラをのぞき込み、それぞれが個性的な表情で“奇面”をアピールする、インパクトのある仕上がりとなっている。右下には奇面組を模したスタンプ、左下には唯や千絵のコメントが描かれており、細部にまで遊び心が感じられる。
アニメ『ハイスクール！奇面組』は、フジテレビ系にて2026年1月より毎週金曜23時30分放送。
※関智一、武内駿輔ほかキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■一堂零／関智一
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
ダンスと楽器！ 特に楽器！ 今からでも出来るけど、あの頃から始めて、続けておけば良かった！ 親の言うことは正しかった、のだ！ お母さんの言う通り今になってやりたくなったよ！
――視聴者の皆さんへメッセージ。
『奇面組』が大人気のあの頃。自分も共に学生時代を過ごしました。奇面組のみんなや唯ちゃん千絵ちゃんと一緒に遊びたいなぁと憧れていました！ そんな自分が、一堂零くんを演じる時が来ようとは！ 新生奇面組のみんなと楽しく変態します（笑）。
■冷越豪／武内駿輔
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
100円から始められる小口投資を始めます。ビットコインを“今買っておけ”と言われ始めたタイミングで購入。金は上がり続ける一方なので、積立で購入します。僕なりの理想のポートフォリオを完成させたいですね。
――視聴者の皆さんへメッセージ。
学ランアフロ、豪を担当します武内です。豪くんを演じられる事は、なんだかご縁を感じられるような気がしてうれしいですね。昔、直属のとある大先輩に“たけ、高い声出せ！（重低音）”と居酒屋で言われたことがあります。こういう事ですか？と勝手に問いかけながら、アフレコに臨んでいます。豪くんを破滅…ではなく不滅のキャラクターにするべく、いろいろなアプローチをしていこうと思います。輝け！ あずき色の学ラン！ よろしくお願い致します。
■出瀬潔／松岡禎丞
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
あの時の自分がいたから、今の自分があると思うので、何もせず同じ日常を送りたいですね。
――視聴者の皆さんへメッセージ。
出瀬潔を演じさせて頂きます松岡禎丞です。現場は人数が多くカオス状態ですが、とても勢いがあります！ 何でもやってOK！ みたいな空気感になっています（笑）！ その熱量を感じ取れる作品になっていると思いますので、楽しんでいただけたらと思います！
■大間仁／小林千晃
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
高校時代はバイトや趣味に時間を費やして、どの部活にも所属していなかったので、陸上部やテニス部等、当時入ろうか悩んでいた部活に入部したいですね。他校と交流試合をして切磋琢磨した後に県大会で戦う…そんな熱い青春も過ごしてみたかったです。
――視聴者の皆さんへメッセージ。
この度、大間仁の声を担当させていただくこととなりました。小林千晃です。時は令和となり、さまざまな作品やコンテンツが増えましたが、そんな今だからこそ笑いの中に愛情が詰まっている本作が沁（し）みる瞬間がアフレコ中何回も訪れました。きっと皆様の心にも寄り添い、笑いを届けてくれる作品になると思いますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけますと幸いです！
■物星大／戸谷菊之介
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
いま、苦いものが嫌いなので、学生時代から苦いものをたくさん食べておき、苦いものへの耐性をつけ、大人になったら苦いものを食べられるようにしておけばよかったなと思うので、苦いものをたくさん食べたいです。あと、恋をしたいです。
――視聴者の皆さんへメッセージ。
物星大役を演じさせていただきます！ 戸谷菊之介です！ 乙女チックなものが好きで、個性豊かな“奇面組”の中でも独特な空気をまとっている大くん。1日3回お風呂に入るらしいです。僕と同じだなと思いました。お風呂って気持ちいいですよね。
■河川唯／白石晴香
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
学生時代はお仕事や習い事に注力していたので、もし戻れたらスポーツ系の部活に入って“スポ根青春”を味わいたいです！ 大変そうだなと思いつつ、部活の中でしか生まれない絆の強さや、忍耐力があると思うので、やってみたいなと思います。あとは…寄り道にも憧れがあります！ アフレコで下校中のガヤを録る時に私は“ねぇクレープ食べて帰らない？”と言いがちなのですが、これは完全に自分がやってみたかった放課後の過ごし方を引きずっているからだろうなぁと…（笑）。もし学生時代に戻れたら、クレープの亡霊を救いたいですね！
――視聴者の皆さんへメッセージ。
河川唯役を務めさせていただく白石晴香です！ 唯ちゃんは名の通りかわゆい女の子なのですが、正統派ヒロインかと思いきや…意外と変わっているところもあり、個性的なところが魅力的です。この作品は収録でも笑いを堪えるのが大変なくらいコミカル要素が強いのですが、奇面組の言葉にハッとさせられる事もたくさんあります。今の時代にこそ届いて欲しいメッセージが詰まった楽しい作品ですので、ぜひアニメの中の奇面組に会いに来てください！ よろしくお願いします！
■宇留千絵／長谷川育美
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
高校のときが人生で1番無気力だったので、部活や習い事に打ち込むとか、もしくは友達と遊びまくるとか、とにかくなんでもいいから“これに夢中だった！”ってものを作りたいなぁ…。
――視聴者の皆さんへメッセージ。
宇留千絵の声を担当します、長谷川育美です！ この役を任せていただけて光栄です。毎話毎話予想の斜め上を遥かに飛び越えていく奇面組のメンバーに戸惑ったり呆れたり笑ったり…千絵ちゃんと気持ちを共有しながら『ハイスクール！奇面組』の世界を楽しんでおります！ アフレコ現場ではブースの空気が薄くなるくらいドタバタ賑（にぎ）やかにアフレコしてますよー！ ぜひ放送をお楽しみに♪
■新沢基栄（原作者）
時代設定や声優さんが変わり、新しい映像になった『奇面組』が、原作や前のアニメを全く知らない若い人たちにどのように見られるのか楽しみです。もちろん、原作や前のアニメのファンの方たちの反応も楽しみです。自分も楽しみにしています。
■関和亮（監督）
あのアニメ『奇面組』が帰ってきます。僕自身学生時代に出会っている作品です。大人になった僕たちがあの頃の気持ちのまま作品に向き合えていることを光栄に思うこと。また、そう思わせてくれる『奇面組』のパワーに元気をもらえる作品になっています。日々感じる嫌なことだったりをひと時だけ忘れさせてくれるこの5人の活躍と、それを取り巻くさまざまなキャラクターを楽しんでいただけたら幸いです。懐かしさと新しい発見を感じ取っていただけたら！ 奇面フラーッシュ！
■西川鷹司（アニメーションディレクター）
元気が出るアニメになれれば…！と思っております。混迷が続く社会、いろいろな困難が生まれてきております。そんな中、元気があれば何でもできる！とまでは言えませんが、元気がなければ何も始まらないでしょう。活気があった80年代ギャグマンガの代表的作品が、“現代アニメ業界の健康食品的ポジションで復活”。それを念頭に置いて、制作を頑張りたいです。
■村越繁（シリーズ構成）
昭和を代表するギャグ漫画の一つであり、今なおさまざまな形態で語り継がれる『奇面組』――。令和の今、登場するキャラクターたちを見ていると、より一層“いろいろあるだろうけど、日々の悩みなんて一緒に笑い飛ばそうぜ！”という力強さを感じます。その“はちゃめちゃな面白さと勢いと顔面力”はもちろん、この時代にこそ響く“個性を貫き通す生き様と変態力”を感じて頂けたらうれしいです。
■阿部由佳（キャラクターデザイン）
元々作品の大ファンで、『奇面組』なくしては今の私は存在しません。こうしてキャラクターデザインという立場で皆さんに作品を届けられることになり、心から光栄でその喜びに毎日“しぱたしぱた！”しています。関係者の皆様、そして新沢基栄先生に心から感謝いたします。一度見たら忘れられない、あの唯一無二のインパクト。1980年の連載スタートから45年経った今でも色褪（あ）せていません。有形文化財として来世に語りつぐべき顔面です。
■Night Tempo（劇中歌プロデュース）
リスペクトする作品に1秒でも関わることができてとても光栄です。レトロという文脈のもと、原曲を再構築するリメイクをしました。キャラクターの魅力が曲にとても似合っていて、面白い曲になりました。たくさん愛してください！
【動画】Night Tempoがプロデュース！『ハイスクール！奇面組』うしろゆびさされ組カバーイメージMV
原作は、1980年に「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まり、作中でのキャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題され、当時としては斬新な作品性で大ヒットした新沢基栄の漫画。1985年からはフジテレビでテレビアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
監督を務めるのは関和亮。関は今年公開の映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めたほか、Perfumeや星野源、藤井風、VaundyなどさまざまなアーティストのMVを手がけるなど、その活躍は多岐にわたる。テレビアニメーション作品で監督を務めるのは今回が初めてであり、令和の時代感に沿った奇面組を描いていく。
奇面組のリーダーであり本作の主人公、一堂零を演じるのは関智一。変態的な身のこなしを得意とし、怒られることは多いものの、敵を作らない顔と性格の持ち主だ。
そんな零と行動を共にする奇面組のメンバーには、体毛の濃さがトレードマークでプロレスをこよなく愛する冷越豪（れいえつ・ごう／武内駿輔）、変人ぞろいの奇面組の中では比較的常識人ながら筋金入りのスケベ・出瀬潔（しゅっせ・きよし／松岡禎丞）、温厚で大食い、怠け者ゆえに授業中の居眠り常習犯である大間仁（だいま・じん／小林千晃）、そして乙女チックな性格と妙な色気を併せ持つ物星大（ものほし・だい／戸谷菊之介）が名を連ねる。
また、本作のヒロインで、天真爛漫かつ天然、奇面組の5人にも負けない変人・河川唯（かわ・ゆい）を白石晴香が、唯の親友で勝ち気なおてんば女子・宇留千絵（うる・ちえ）を長谷川育美が演じる。
実力派キャスト陣によるハイテンポかつハイテンションな掛け合いが本作の大きな魅力となっている。各キャストからのコメントも到着した。
このたび、本作のTVアニメ化を記念して、河川唯（CV.白石晴香）と宇留千絵（CV.長谷川育美）が旧作アニメの主題歌「うしろゆびさされ組」をカバーした楽曲を使用したイメージMVが、フジテレビアニメ公式YouTubeチャンネルで公開された。
本カバー楽曲のプロデュースは、近年のシティポップブームを牽引するプロデューサー兼DJ・Night Tempoが担当。アニメ映像とともに、Night Tempoによる現代的なアレンジを楽しむことができる。
あわせてティザービジュアルも公開。奇面組の5人がスマホで自撮りをするようにカメラをのぞき込み、それぞれが個性的な表情で“奇面”をアピールする、インパクトのある仕上がりとなっている。右下には奇面組を模したスタンプ、左下には唯や千絵のコメントが描かれており、細部にまで遊び心が感じられる。
アニメ『ハイスクール！奇面組』は、フジテレビ系にて2026年1月より毎週金曜23時30分放送。
※関智一、武内駿輔ほかキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■一堂零／関智一
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
ダンスと楽器！ 特に楽器！ 今からでも出来るけど、あの頃から始めて、続けておけば良かった！ 親の言うことは正しかった、のだ！ お母さんの言う通り今になってやりたくなったよ！
――視聴者の皆さんへメッセージ。
『奇面組』が大人気のあの頃。自分も共に学生時代を過ごしました。奇面組のみんなや唯ちゃん千絵ちゃんと一緒に遊びたいなぁと憧れていました！ そんな自分が、一堂零くんを演じる時が来ようとは！ 新生奇面組のみんなと楽しく変態します（笑）。
■冷越豪／武内駿輔
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
100円から始められる小口投資を始めます。ビットコインを“今買っておけ”と言われ始めたタイミングで購入。金は上がり続ける一方なので、積立で購入します。僕なりの理想のポートフォリオを完成させたいですね。
――視聴者の皆さんへメッセージ。
学ランアフロ、豪を担当します武内です。豪くんを演じられる事は、なんだかご縁を感じられるような気がしてうれしいですね。昔、直属のとある大先輩に“たけ、高い声出せ！（重低音）”と居酒屋で言われたことがあります。こういう事ですか？と勝手に問いかけながら、アフレコに臨んでいます。豪くんを破滅…ではなく不滅のキャラクターにするべく、いろいろなアプローチをしていこうと思います。輝け！ あずき色の学ラン！ よろしくお願い致します。
■出瀬潔／松岡禎丞
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
あの時の自分がいたから、今の自分があると思うので、何もせず同じ日常を送りたいですね。
――視聴者の皆さんへメッセージ。
出瀬潔を演じさせて頂きます松岡禎丞です。現場は人数が多くカオス状態ですが、とても勢いがあります！ 何でもやってOK！ みたいな空気感になっています（笑）！ その熱量を感じ取れる作品になっていると思いますので、楽しんでいただけたらと思います！
■大間仁／小林千晃
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
高校時代はバイトや趣味に時間を費やして、どの部活にも所属していなかったので、陸上部やテニス部等、当時入ろうか悩んでいた部活に入部したいですね。他校と交流試合をして切磋琢磨した後に県大会で戦う…そんな熱い青春も過ごしてみたかったです。
――視聴者の皆さんへメッセージ。
この度、大間仁の声を担当させていただくこととなりました。小林千晃です。時は令和となり、さまざまな作品やコンテンツが増えましたが、そんな今だからこそ笑いの中に愛情が詰まっている本作が沁（し）みる瞬間がアフレコ中何回も訪れました。きっと皆様の心にも寄り添い、笑いを届けてくれる作品になると思いますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけますと幸いです！
■物星大／戸谷菊之介
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
いま、苦いものが嫌いなので、学生時代から苦いものをたくさん食べておき、苦いものへの耐性をつけ、大人になったら苦いものを食べられるようにしておけばよかったなと思うので、苦いものをたくさん食べたいです。あと、恋をしたいです。
――視聴者の皆さんへメッセージ。
物星大役を演じさせていただきます！ 戸谷菊之介です！ 乙女チックなものが好きで、個性豊かな“奇面組”の中でも独特な空気をまとっている大くん。1日3回お風呂に入るらしいです。僕と同じだなと思いました。お風呂って気持ちいいですよね。
■河川唯／白石晴香
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
学生時代はお仕事や習い事に注力していたので、もし戻れたらスポーツ系の部活に入って“スポ根青春”を味わいたいです！ 大変そうだなと思いつつ、部活の中でしか生まれない絆の強さや、忍耐力があると思うので、やってみたいなと思います。あとは…寄り道にも憧れがあります！ アフレコで下校中のガヤを録る時に私は“ねぇクレープ食べて帰らない？”と言いがちなのですが、これは完全に自分がやってみたかった放課後の過ごし方を引きずっているからだろうなぁと…（笑）。もし学生時代に戻れたら、クレープの亡霊を救いたいですね！
――視聴者の皆さんへメッセージ。
河川唯役を務めさせていただく白石晴香です！ 唯ちゃんは名の通りかわゆい女の子なのですが、正統派ヒロインかと思いきや…意外と変わっているところもあり、個性的なところが魅力的です。この作品は収録でも笑いを堪えるのが大変なくらいコミカル要素が強いのですが、奇面組の言葉にハッとさせられる事もたくさんあります。今の時代にこそ届いて欲しいメッセージが詰まった楽しい作品ですので、ぜひアニメの中の奇面組に会いに来てください！ よろしくお願いします！
■宇留千絵／長谷川育美
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
高校のときが人生で1番無気力だったので、部活や習い事に打ち込むとか、もしくは友達と遊びまくるとか、とにかくなんでもいいから“これに夢中だった！”ってものを作りたいなぁ…。
――視聴者の皆さんへメッセージ。
宇留千絵の声を担当します、長谷川育美です！ この役を任せていただけて光栄です。毎話毎話予想の斜め上を遥かに飛び越えていく奇面組のメンバーに戸惑ったり呆れたり笑ったり…千絵ちゃんと気持ちを共有しながら『ハイスクール！奇面組』の世界を楽しんでおります！ アフレコ現場ではブースの空気が薄くなるくらいドタバタ賑（にぎ）やかにアフレコしてますよー！ ぜひ放送をお楽しみに♪
■新沢基栄（原作者）
時代設定や声優さんが変わり、新しい映像になった『奇面組』が、原作や前のアニメを全く知らない若い人たちにどのように見られるのか楽しみです。もちろん、原作や前のアニメのファンの方たちの反応も楽しみです。自分も楽しみにしています。
■関和亮（監督）
あのアニメ『奇面組』が帰ってきます。僕自身学生時代に出会っている作品です。大人になった僕たちがあの頃の気持ちのまま作品に向き合えていることを光栄に思うこと。また、そう思わせてくれる『奇面組』のパワーに元気をもらえる作品になっています。日々感じる嫌なことだったりをひと時だけ忘れさせてくれるこの5人の活躍と、それを取り巻くさまざまなキャラクターを楽しんでいただけたら幸いです。懐かしさと新しい発見を感じ取っていただけたら！ 奇面フラーッシュ！
■西川鷹司（アニメーションディレクター）
元気が出るアニメになれれば…！と思っております。混迷が続く社会、いろいろな困難が生まれてきております。そんな中、元気があれば何でもできる！とまでは言えませんが、元気がなければ何も始まらないでしょう。活気があった80年代ギャグマンガの代表的作品が、“現代アニメ業界の健康食品的ポジションで復活”。それを念頭に置いて、制作を頑張りたいです。
■村越繁（シリーズ構成）
昭和を代表するギャグ漫画の一つであり、今なおさまざまな形態で語り継がれる『奇面組』――。令和の今、登場するキャラクターたちを見ていると、より一層“いろいろあるだろうけど、日々の悩みなんて一緒に笑い飛ばそうぜ！”という力強さを感じます。その“はちゃめちゃな面白さと勢いと顔面力”はもちろん、この時代にこそ響く“個性を貫き通す生き様と変態力”を感じて頂けたらうれしいです。
■阿部由佳（キャラクターデザイン）
元々作品の大ファンで、『奇面組』なくしては今の私は存在しません。こうしてキャラクターデザインという立場で皆さんに作品を届けられることになり、心から光栄でその喜びに毎日“しぱたしぱた！”しています。関係者の皆様、そして新沢基栄先生に心から感謝いたします。一度見たら忘れられない、あの唯一無二のインパクト。1980年の連載スタートから45年経った今でも色褪（あ）せていません。有形文化財として来世に語りつぐべき顔面です。
■Night Tempo（劇中歌プロデュース）
リスペクトする作品に1秒でも関わることができてとても光栄です。レトロという文脈のもと、原曲を再構築するリメイクをしました。キャラクターの魅力が曲にとても似合っていて、面白い曲になりました。たくさん愛してください！