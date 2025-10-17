岡田結実、シックな黒ドレスで大人の魅力が全開「大人衣装とメイクの結実ちゃんだね」
タレントの岡田結実が17日にインスタグラムを更新。上品な黒ドレス姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】岡田結実、ドレス姿の全身ショットも公開（ほか2枚）
岡田が投稿したのは、16日に行われた舞台『酔いどれ天使』制作発表会のオフショット。写真には、舞台ポスターのそばに黒ドレス姿で寄り添う様子や全身ショットなどが収められている。投稿の中で岡田は、主演の北山宏光をはじめとした共演者について「この舞台に関わってくださる皆様の熱量、全てが尊敬しかなく、私自信全身全霊で挑めております！！」とつづっていた。
彼女のドレス姿にファンからは「大人衣装とメイクの結実ちゃんだね」「シックで決まっていますね」などの声が寄せられている。
■岡田 結実（おかだ ゆい）
2000年4月15日生まれ。大阪府出身。『天才てれびくん』（Eテレ）に出演したのち、モデルや女優としても活動。主演ドラマに『私のおじさん〜WATAOJI〜』（テレビ朝日系）、『女子高生の無駄づかい』（テレビ朝日系）、『江戸モアゼル〜令和で恋、いたしんす。〜』（読売テレビ・日本テレビ系）などがある。2025年4月には結婚を発表した。
引用：「岡田結実」インスタグラム（＠okada_yui_official）
