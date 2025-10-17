◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 マリナーズ２―８ブルージェイズ（１６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ブルージェイズがマリナーズに連勝し、対戦成績を２勝２敗に戻した。

通算２２１勝右腕Ｍ・シャーザーが先発し、交代拒否にも見える続投志願もあり、６回途中２失点と好投。ナショナルズ時代の１９年以来のポストシーズン勝利を挙げた。

５―１の５回２死一塁の場面でシュナイダー監督がベンチを飛び出し、マウンドに向かった。直前のリバスに対し、右中間深くへライナーを打たれ、１番アロザレーナとの打席だった。だが３歳年上の監督の顔を強くにらみつけたシャーザーが鬼のような形相で何か言い放つと、監督はベンチへＵターン。続投志願が通った形となり、アロザレーナからは大きく曲がるカーブで空振り三振。ピンチを脱すると、大きく吠えた。

シャーザーは２回にネーラーの本塁打で先取点を許したが、３回に伏兵ヒメネスの２ランなどで３点の援護をもらい、逆転。５−１とリードを広げての４回に先頭のロドリゲスをカーブで２つ目の空振り三振を奪い、ポストシーズン通算１７３奪三振でＲ・クレメンス（Ｒソックスなど）に並ぶと、同２死一塁でスアレスからもカーブで空振り三振とし、単独５位に浮上した。

シャーザーはメジャー１５年目でレギュラーシーズン４７４先発。今ポストシーズンはこの日が初先発で通算２６先発目となり、通算５００先発となった。タイガース、ナショナルズ、ドジャース、メッツ、レンジャーズに続き、６球団目でのポストシーズン先発。１９年ナショナルズ、２３年レンジャーズに続いて３球団目でのワールドシリーズ制覇へ前進した。

今シリーズでブルージェイズは本拠で開幕を迎えながら連敗発進したが、敵地に乗り込んでの１５日（同１６日）の第３戦でようやく打線が爆発。この日も５―２の７回にゲレロが２戦連発のＰＳ５号。８回には１死二、三塁で再びヒメネスが２点適時打を放って８―２と突き放し、試合を決めた。