半玉レタスの中心になぜかミニトマトが1個添えてある…。



【写真】シュールな光景…レタスにミニトマト１個が添えられた商品がズラリ

スーパーでの買い物中にふと目に入った異様な光景がSNS上で大きな注目を集めている。



特に説明もなく陳列されたその姿に「えっ、どういうこと？」と思わず立ち止まってしまった投稿主のyoshimiさん。



投稿に対しSNSユーザー達からは「なんか可愛いですね」「潰さずに持って帰れるかな選手権では？」「シュウマイのグリンピースみたい」と、次々にコメントが集まった。 一見シュールで、でもどこか愛嬌のあるこの光景。



yoshimiさんにお話を聞いた。



――この光景を見たご感想を。



Yoshimi：仕事のお昼休憩で立ち寄ったスーパーだったのですが、初めて見た光景になにこれ！？と思って思わず写真を撮りました。



――理由はわかったのですか？



Yoshimi：Threadsにて質問を投げかけたところたくさんのコメントなどを頂いたのですが、正確な理由の判断もできず、レタス＋ミニトマトのことがますます気になりお店へ電話しました。すると「彩りのためです。緑だけだと寂しいのでそのようにしてます」ということでした。



投稿の際、店内撮影についてお話させて頂いていたので、お礼を兼ねてお店へお伝えしたところ、上席に確認の上「問題ない」との回答もいただきました。 最後に「レタスにミニトマト、可愛かったです」と伝えて電話を終えました。



――投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



yoshimi：ネットで調べてもこれといった理由が見当たらず、誰か知ってるかなー？と何気なく投稿したら、あっという間に閲覧もコメントも増えてびっくりしました。 色んな考察や楽しいコメントなどを残してくださる優しい方達ばかりで嬉しかったです。 友達のおすすめ欄にも出てきたそうですが、初めは私の投稿と気づかなかったみたいです。



◇ ◇



「彩りのためです」という一言には、 お店の人のささやかな思いやりが込められていたのかもしれない。 緑だけのレタスじゃ少し寂しい食卓だが、小さな赤を添えたら、きっと見た目も心も明るくなる。 この組み合わせには、そんな優しさが詰まっていたのだろう。



なお、 yoshimiさんは普段「select shop CFT.（シフト）」でアパレル店員として勤務している。 オンラインで毎週金曜に新作が公開されており、今年11月には名古屋でのPOPUP、1月に鹿児島、3月にはパリでのファッションショーも予定しているという。 ご興味ある方はぜひチェックほしい。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）