子どもたちの主体的に活躍できる力を伸ばせる！リーフラス スポーツスクール「リベルタサッカースクール」「バスケットボールスクール ハーツ」福井県鯖江市

リーフラスが、福井県鯖江市に「リーフラススポーツスクール」を新たに開校しました。

今回の福井県への進出により、スクールの展開地域は45都道府県に拡大。「リベルタサッカースクール」と「バスケットボールスクール ハーツ」を紹介します！

リーフラス スポーツスクール「リベルタサッカースクール」「バスケットボールスクール ハーツ」福井県鯖江市

開校エリア：福井県鯖江市

「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」を指導方針とする、子ども向けスポーツスクールです。

指導における体罰や暴言、勝利至上主義を徹底的に排除し、全員参加でスポーツを楽しむことで、リーダーシップや協調性といった子どもの非認知能力（「生きる力」や「人間力」）を向上させることを目的としています。

今回、福井県鯖江市に「リベルタサッカースクール」と「バスケットボールスクール ハーツ」の2つのスクールが開校しました。

リベルタサッカースクール

会場：東公園多目的広場、鯖江総合体育館

曜日：毎週火曜日

時間：

(1)16:30〜17:30(年少〜小学2年生)

(2)17:45〜18:45(小学1年生〜6年生)

2001年の創業と同時に誕生したサッカースクールです。

スクール名の「リベルタ」はイタリア語で「自由」を意味し、サッカーを通じて子どもたちが自立し、仲間と支え合いながら非認知能力を育成することを目指しています。

バスケットボールスクール ハーツ

会場：新横江体育館、鯖江総合体育館

曜日：毎週金曜日

時間：

(1)16:30〜17:30(年少〜小学2年生)

(2)17:45〜18:45(小学1年生〜4年生)

(3)18:50〜19:50(小学2年生〜6年生)

2010年に開校したバスケットボールスクールです。

スクール名の「ハーツ」は、ハート、こころを意味し、子どもたちの心の成長を大切にしながら非認知能力を育みます。

チームスポーツであるバスケットボールを通じて、協調性や健やかな心と体の成長をサポートします。

担当指導員 山崎 恭平さん

担当指導員の山崎 恭平さんは、「サッカーもバスケも心から楽しんでもらい、成長に繋げていきます。北陸の子どもたちをスポーツで笑顔にしていきます！」とコメントされています。

スポーツを通じて、子どもたちの主体的に活躍できる力を伸ばす指導が受けられるスクール。

福井県のお子さんたちが、サッカーやバスケットボールを心から楽しみながら成長できる新しい場所です。

福井県鯖江市に開校した、リーフラス スポーツスクールの紹介でした。

