滝沢眞規子、大きく育った観葉植物を紹介 ホテルライクな自宅に反響「素敵な空間ですね」「これはフィロデンドロンですか!?」
モデルの滝沢眞規子（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。ホテルライクな自宅インテリアを公開した。
【写真】「とてもキレイでよく育ってますね」滝沢眞規子が公開した清潔感のある自宅
滝沢は「植物が元気で嬉しい」とつづり、観葉植物が大きく育った姿をアップ。個性的なデザインの照明や椅子、ウォールアートなど清潔感のある空間を披露している。
自宅の一部公開に、ファンからは「素敵な空間ですね」「これはフィロデンドロンですか!?とてもキレイでよく育ってますね」「いつかご自宅のアートコレクションをYouTube等でご紹介ください」などのコメントが集まっていた。
