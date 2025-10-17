『2025 MAMA AWARDS』第1次ラインナップ発表 Stray Kids、IVE、ENHYPENら
11月28日、29日の2日間にわたって、香港で開催される『2025 MAMA AWARDS』の第1次ラインナップが発表された。
【写真65枚】『ペントハウス』イ・ジアは美背中＆美脚あらわ 大阪を彩った韓ドラ俳優たち
Chapter1（28日）には、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、IVE、MEOVV、SUPER JUNIOR、TWS、Chapter 2（29日）には、ALLDAY PROJECT、CORTIS、izna、KickFlip、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONEが出演する。
また、きょう17日より「2025 MAMA AWARDS」日本公式サイトがオープン。追加情報は、日本公式サイトで順次公開される。
『MAMA AWARDS』は、CJ ENMが実施する世界最大級のK-POPアワード。1999年にMnetの「映像音楽大賞」としてスタート。2009年には『MAMA』（Mnet ASIAN MUSIC AWARDS）となり、K-POPの影響力がアジアからグローバルに拡大するなか、22年にアジアを越え、グローバル音楽授賞式『MAMA AWARDS』となった。
今回、日本ではCS放送のMnet JapanとMnet Smart＋でリアルタイムで放送する予定。日本語字幕も付く。
