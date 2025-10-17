自民党と日本維新の会は１７日午後、連立政権樹立に向けた政策協議を行う。

維新の吉村代表（大阪府知事）は同日午前の民放番組で、政策協議について、「絶対条件は国会議員の定数削減だ。日本の本質的な改革をやるべきだ」と強調した。

協議は２日連続で、自民の高市総裁と維新の藤田文武共同代表のほか、両党の幹事長、政調会長が出席する。

政策協議を巡り、維新は実現を求める１２分野の個別政策に、１割を目標に国会議員定数を削減する方針を盛り込んでおり、年内の関連法案成立を求めている。

自民党の梶山弘志国会対策委員長は１７日午前、立憲民主党の笠浩史国対委員長と国会内で会談し、臨時国会召集日の２１日に石破首相の後継となる新首相を決める首相指名選挙を行うことで合意した。自民は高市総裁が首相に選出されれば、速やかに組閣し、新内閣を発足させたい考えだ。

両氏は会期を１２月１７日までの５８日間とすることも確認した。梶山氏は所信表明演説を今月２４日に行うことも提案している。今月下旬から外交日程が立て込むため、代表質問は１１月４日以降となる見通しだ。