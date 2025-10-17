½Ð±À±ØÅÁ¤ÇÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ðÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢ÅìÍÎÂç¡¢ÃæÂç¡Ä¤½¤Î¡È¸í»»¡É¤È¤Ï¡©Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡¢È¢º¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²ÝÂê
2025Ç¯10·î13Æü¡¢Âè37²ó½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¶¥Áö¡¢7°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ëÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡¢¼«¿È¤Ï¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ/¥¢¥Õ¥í
3´§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¶ðÂç¤ÈÀÄ³ØÂç¤Ï5°Ì¤È7°Ì
¡¡º£Ç¯¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ï¡È6¶¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¥È¥Ã¥×¥¹¥ê¡¼¤òÀê¤á¤¿¡£Ô¢ÕÜ±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÁÏ²ÁÂç¤Î3¹»¤À¡£°ìÊý¤Ç»Ä¤ê¤Î3¹»¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÍÎÏ¹»¤Î¡È¸í»»¡É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²ó2°Ì¤Î¶ðÂç¤Ïº£Ç¯¤âº´Æ£·½ÂÁ¡Ê4Ç¯¡Ë¤ò·ç¤¤Ê¤¬¤é½øÈ×¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£1¶è¤ÎÃ«ÃæÀ²¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤È2ÉÃº¹¤Ç¹¥È¯¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢2¶è¤Îµ¢»³ÐÒÂç¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ÃæÂç¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£½ªÈ×¡¢ÁáÂç¡¦»³¸ýÃÒµ¬¡Ê4Ç¯¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤¬¡¢5ÉÃº¹¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3¶è¤Î·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÏÁáÂç¡¦ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê1Ç¯¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢Ãæ´ÖÅÀÉÕ¶á¤Þ¤ÇÊÂÁö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£½ªÈ×¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¾ëÀ¾Âç¤È1Ê¬02ÉÃº¹¤Î7°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£4¶è¤Î°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê4Ç¯¡Ë¤È6¶è¤Î»³ÀîÂóÇÏ¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö2°Ì¤ÈÎÏÁö¤¹¤ë¤â¡¢¥¢¥¤¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ë15ÉÃÆÏ¤«¤º¤Ë5°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£3´§¤ÎÌîË¾¤¬ÄÙ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥ê¡¼¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡Ö±ØÅÁ¤Ï1¶è´Ö¤Ç¤âÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤òÄË´¶¤·¤¿Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤Ê¤Ã¤¿3¶è¤Î·¬ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁö¤ì¤Ê¤¤¸¶°ø¤¬ËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼¡¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Öº´Æ£·½ÂÁ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ÌÌÇò¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ²¦¼Ô¡¦ÀÄ³ØÂç¤Ï½øÈ×¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡£1¶è¤Î¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬6°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç2¶è¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£½ç°Ì¤ò5¤ÄÍî¤È¤¹¤È¡¢3¶è¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÈÓÅÄæÆÂç¡Ê2Ç¯¡Ë¤â¶è´Ö10°Ì¤È¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£4¶è¤Î¿ÀÍ¸Î¼Í¤¡Ê1Ç¯¡Ë¤â½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢11°Ì¤Î¤Þ¤Þ½ªÈ×Àï¤Ø¡£
¡¡5¶è¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡¢6¶è¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡£4Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤¬¡ÈÏ¢Â³¶è´Ö¾Þ¡É¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢7°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ñÁ°Æü¡¢¡Ö¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÂçË¤¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Á°¤Î5¿Í¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡×¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
ÅìÍÎÂç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤á¤º¤Ë9°Ì
¡¡5·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ´ØÅì³ØÏ¢¿äÁ¦¹»Áª¹Í²ñ¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÅìÍÎÂç¡£18Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°ËÀªÏ©¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶á¤¤¤«¤¿¤Á¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È¼ò°æ½Ó¹¬´ÆÆÄ¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö4Ç¯À¸¤ÏÂÎÄ´¤¬¤¦¤Þ¤¯¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢2Ç¯À¸¤Ï¶¯ÅÙ¤Î¤¢¤ëÎý½¬¤ò°ÕÍßÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö½é¤ÎÍ½Äê¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬È¢º¬¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼ò°æ´ÆÆÄ¡Ë
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÌÖËÜ²Â¸ç¡¢½ïÊýßºÆáÅÍ¡¢À¾Â¼¿¿¼þ¡¢´ßËÜÎËÂÀÏº¡Ê¤¤¤º¤ì¤â4Ç¯¡Ë¡¢Çöº¬Âç²Ï¡Ê3Ç¯¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤»¤º¡¢2Ç¯À¸Ãæ¿´¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤à¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â1¶è¤ËÆþ¤Ã¤¿¡È2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¡É¤Î¾¾°æ³¤ÅÍ¤¬11°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤ë¡£2¶è¤ÎËÙÆâÍ¦¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬½ç°Ì¤ò9°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢3¶è·ÞÃÈ¿Í¡Ê2Ç¯¡Ë¤â¶è´Ö8°Ì¤È¤Þ¤º¤Þ¤º·òÆ®¤·¤¿¡£4¶è¤ÎßÀÃæÂº¡Ê3Ç¯¡Ë¤È5¶è¤ÎÇÏ¾ì¥¢¥ó¥¸¥§¥í¸÷¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï1¤Ä¤º¤Ä½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª6¶è¤ÎµÜºêÍ¥¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö6°Ì¤ÈÊ³Æ®¡£½ç°Ì¤ò²¡¤·Ìá¤·¤Æ¡¢9°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡Ö1¶è¤Î¾¾°æ¤Ï¥é¥¹¥È1km¤ÇÃæÂç¡¦²¬ÅÄ·¯¤Ë20ÉÃ¶á¤¯³«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æþ¾Þ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢9°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÏÉÔËþ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢6¶è¤ÎµÜºê¤¬½ç°Ì¤ò2¤Ä¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼ò°æ´ÆÆÄ¡Ë
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¡¢10000m¤Î¥¿¥¤¥à¤òÁÀ¤¦¥×¥é¥ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½Ð±À¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¢º¬¤Ïµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤âÎÃ¤·¤¤¤Î¤ÇÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¤ÎÎ¾Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼ò°æ´ÆÆÄ¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Î¡È21Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥É¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Å´º°¤¬Áí¹çÎÏ¤ò½¸·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
1¶è²¬ÅÄ¤¬¶è´Ö¾Þ¤âÃæÂç¤Ï10°Ì¤ËÄÀ¤à
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¾å°Ì6¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ç5000m¡Ê13Ê¬29ÉÃ98¡Ë¡¢10000m¡Ê28Ê¬04ÉÃ45¡Ë¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎÃæÂç¤¬Âç¶ìÀï¤·¤¿¡£1¶è¤Î²¬ÅÄ³«À®¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¡Ö²Æ¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥È¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶è´Ö¾Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¤â¡¢¤½¤Î°ìÈ¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡2¶è¤Î茺¸ýÂçÏÂ¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ï¶è´Ö11°Ì¤È¼ºÂ®¡£10°Ì¤ËµÞ¹ß²¼¤¹¤ë¤È¡¢10000m27Ê¬Âæ¥È¥ê¥ª¤â¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3¶è¤ÎÎ¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¶è´Ö7°Ì¡¢4¶è¤ÎµÈµï½Ù¶³¡Ê4Ç¯¡Ë¤ÏÆ±7°Ì¡¢6¶è¤ÎËÜ´Öñ¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÆ±10°Ì¡£5¶è¤Îº´Æ£Âç²ð¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö3°Ì¤È¹¥Áö¤·¤Æ¡¢7°Ì¡¦Åìµþ¹ñºÝÂç¤È8°Ì¡¦ÄëµþÂç¤Ë3ÉÃº¹¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ó¥«¡¼ËÜ´Ö¤ÏÀÄ³ØÂç¤ÈÅìÍÎÂç¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î10°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡Ö2¶è¤Î茺¸ý¤¬¤³¤±¤¿Ê¬¤òÈÔ²ó¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÆ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Æ¤Ë²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£3¶è¤ÎÎ¯ÃÓ¤Ï¶á¤¯¤ËÎ±³ØÀ¸¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤è¤¯ÂÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï4¶è¤È6¶è¡£ÆÃ¤ËËÜ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ç¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ£¸¶ÀµÏÂ±ØÅÁ´ÆÆÄ¡Ë
¡¡²Æ¹ç½É¤Ç¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿ÃæÂç¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë½Ð±À¤Î¶ìÀï¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤Î¡È»´ÇÔ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ê¤êÈèÏ«¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î±ØÅÁ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¬ÅÄ¤¬¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÆ£¸¶´ÆÆÄ¡Ë
¡¡1¶è¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¤â¤Ã¤È¸åÂ³¤òÎ¥¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°ã¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¶è´Ö¾Þ¤Ç¼«¿®¤Ï¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ËÀªÏ©¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï11·î2Æü¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡£½Ð±À¤Ç²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤«¡£8¶è´Ö106.8km¤ÎÀï¤¤¤Ï¤µ¤é¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
