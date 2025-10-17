日向坂46小坂菜緒、同期・金村美玖とのWセンターにしみじみ「一緒に挑戦してみたかった場所」

10月15日、日向坂46・小坂菜緒がブログを更新。現在発売中の日向坂46の15thシングル『お願いバッハ！』で、同期の金村美玖と表題曲のダブルセンターを務めると決まった際の心境を明かした。

小坂は、自身のブログ内で『お願いバッハ！』に触れると、「今回のシングルでは、金村美玖とWセンターを務めさせていただいております。」と切り出した。

続けて、「フォーメーション発表の時、最後まで名前が呼ばれなくて、そのもう1人が美玖だって分かって。」「その瞬間に、少し安心したというか。 夢を言うならば、彼女と一緒に挑戦してみたかった場所でもあったので、嬉しい気持ちが込み上げてきました。」とコメント。

さらに、「なんか、少し幸福感というか。 よかったと思えたのは久しぶりで。 それは相手が美玖だったからなのかなって個人的には思っています。」と当時の心境を明かした。

そして、「新しいチームの形となって、私自身としては、今年リリースした3作品を全て、センターの場所で活動させていただくことになりました。」といい、センターとして感じたことなども明かしながら、「この1年でみせられる最高の日向坂46をお届けできるように、15thシングル期間も楽曲を大切にし、活動してまいります。」と意気込んでいた。