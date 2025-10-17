眠くなった赤ちゃん犬が、お母さん犬に甘えながらゴロゴロしていたら…？親子の尊い姿が反響を呼び、 投稿は記事執筆時点で61万6000回再生を突破。「可愛すぎる」「本当に癒されます」といった声が寄せられています。

【動画：お母さん犬に甘える赤ちゃん犬→『隣で転がっている』と思っていたら…とんでもなく尊い『まさかの光景』】

赤ちゃん犬がお母さんに甘えていたら…

Instagramアカウント「wakutano_」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「たの」ちゃんと赤ちゃん犬の微笑ましい日常です。2025年６月に出産してから、お母さんとして育児を頑張っているたのちゃん。この日も赤ちゃん犬たちのことを見守っていたら、そのうち1匹が隣にやってきて、たのちゃんの腕を枕にして寝転がったそう。

赤ちゃん犬は眠くて甘えん坊モードになっているようで、たのちゃんにくっついたままゴロゴロしていたとか。そしてたのちゃんが「眠いの？」と優しく問いかけるように、赤ちゃん犬のお顔に鼻先でそっと触れたら…？

寝落ちする姿が可愛すぎる！

赤ちゃん犬は仰向けのままぐーっと首をのけぞらせたかと思うと、なんと一瞬で寝落ちしてしまったとか。天使のように愛くるしい姿に、キュンとせずにはいられません！

たのちゃんもそんな赤ちゃん犬を愛おしく感じたようで、「あれ？もう寝ちゃったみたい」とばかりに優しい微笑みを浮かべていたそう。そして2匹の周りでは、他の赤ちゃん犬たちもすやすやと気持ち良さそうに眠っていたとか。あまりにも尊い光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「天使ちゃん」「お腹がポンポコリンで可愛い」「母ちゃんの温もりで安心しちゃったのね」「見てるだけで幸せ」といったコメントが寄せられています。

赤ちゃん犬の成長と巣立ち

赤ちゃん犬たちは、たのちゃんやお父さん犬の「和雲」くんに見守られてすくすく成長し、現在は新しいご家族のもとに順番に巣立っていっているところなのだそうです。

親子や兄弟が離ればなれになるのは切ないですが、一緒に過ごした日々の記憶は赤ちゃん犬たちにとってかけがえのない宝物になったことでしょう。これからも赤ちゃん犬たちが元気に成長し、それぞれの幸せな犬生を歩んでいけますように。

赤ちゃん犬たちの可愛い姿、たのちゃんや和雲くんとの心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「wakutano_」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「wakutano_」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。