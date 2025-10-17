「スランプ脱出のきっかけとなることを期待」大谷翔平、復調したサインか　ド軍史上“48年ぶり”の快挙を達成

大谷の先頭打者三塁打はドジャースの歴史的な一打となった(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間10月16日、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打1得点の成績だった。チームは3−1で勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけている。

【動画】打撃復調へ！大谷翔平が技ありの一打 快足飛ばして三塁打に

試合前まで、大谷はポストシーズン8試合に出場して打率.147、2本塁打、6打点、OPS.599と不振を極めていた。

しかし、初回の第1打席、オープナーとして先発した左腕のアーロン・アシュビーから外角低めのスライダーをうまく拾い、右翼方向へ運んだ。大谷は快足を飛ばして三塁打とし、続くムーキー・ベッツの適時二塁打で本塁に生還し、先制点の口火を切った。

米メディア『ClutchPoints』は、大谷のこの一打について「ドジャースは、ショウヘイ・オオタニのこの先頭打者三塁打が、昨シーズンのMVPの長引くポストシーズンでのスランプ脱出のきっかけとなることを期待している」と伝えた。

また、この三塁打に関して、『MLB公式』のサラ・ラングス記者によれば、ドジャースの球団史上3度目のポストシーズンでの先頭打者三塁打であり、48年ぶりの快挙だという。