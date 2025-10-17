スクートは、インドネシア4都市に新規就航するなど、東南アジア路線を強化する。

いずれもシンガポールから、ラブアンバジョへ12月21日から週2往復、スマランへ12月23日から週3往復、メダンへ2026年2月1日から1日1往復、パレンバンへ2026年1月15日から週4往復で新たに乗り入れる。

スマランへは2026年1月1日から週4往復に増便する。ラブアンバジョとパレンバンへはエンブラエルE190-E2型機、それ以外はエアバスA320ファミリーで運航する。

インドネシアへはこの他に、マナドへ11月から週6往復、スラバヤへ2026年1月から週12往復、バリへ同週28往復、ジョグジャカルタへ同週10往復にそれぞれ増便し、インドネシア15都市へ週120往復以上を乗り入れる。

この他に、バンコクへは10月から週42往復、ペナンへは11月から週28往復、サムイへは12月までに週28往復、ビエンチャンへは12月から週7往復、コタキナバルとクチンへは2026年2月から週10往復にそれぞれ増便する。

■ダイヤ

TR290 シンガポール（05：30）〜ラブアンバジョ（08：50）／日（12月21日〜）

TR292 シンガポール（14：20）〜ラブアンバジョ（17：40）／木（12月21日〜）

TR291 ラブアンバジョ（09：25）〜シンガポール（12：55）／日（12月21日〜）

TR293 ラブアンバジョ（18：15）〜シンガポール（21：45）／木（12月21日〜）

TR244 シンガポール（15：25）〜メダン（15：50）／毎日（2026年2月1日〜）

TR245 メダン（16：35）〜シンガポール（19：00）／毎日（2026年2月1日〜）

TR254 シンガポール（05：55）〜パレンバン（06：20）／木・土（2026年1月15日〜）

TR206 シンガポール（20：45）〜パレンバン（21：10）／火・水（2026年1月15日〜）

TR255 パレンバン（07：10）〜シンガポール（09：30）／木・土（2026年1月15日〜）

TR207 パレンバン（21：45）〜シンガポール（23：55）／火・水（2026年1月15日〜）

TR240 シンガポール（15：05）〜スマラン（16：10）／火・水（12月23日〜）

TR250 スマラン（06：10）〜シンガポール（07：20）／木・土（12月23日〜）

TR241 スマラン（16：55）〜シンガポール（20：00）／火・水（12月23日〜）

TR251 スマラン（08：05）〜シンガポール（11：10）／木・土（12月23日〜）