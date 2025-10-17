脚本が良かったと思う医療ドラマランキング！ 2位「アンナチュラル」を抑えた1位は？【2025年調査】
AllAboutニュース編集部は9月11日、全国20〜60代の男女300人を対象に、「医療ドラマに関するアンケート」を実施しました。本記事では、「脚本が良かったと思う医療ドラマ」ランキングを紹介します！
【11位までの全ランキング結果】
2位は、『アンナチュラル』（TBS系）でした！
TBS系の金曜ドラマ枠で2018年1月期に放送された法医学ミステリー。不自然な死の裏側にある真実を究明するUDIラボの物語です。野木亜紀子によるオリジナル脚本は、不条理な死や現代社会の問題を扱いながらも、登場人物たちの人間ドラマを通して「絶望から生き抜く力」を巧みに描き出しています。シリアスなテーマを軽快さと高い構成力で両立させ、視聴者に深く響く傑作となりました。
回答者からは、「身に起きないとまったくわからない病気の存在や命の尊さを知るきっかけになった」（30代女性／兵庫県）、「緻密な構成と社会的テーマを織り込み、医療ミステリーとしても完成度が高いから」（20代女性／東京都）、「1話完結型ながら、全体を通して大きなテーマが流れている脚本の構成が秀逸でした。テンポが良く、専門知識も分かりやすく盛り込まれており、視聴者を飽きさせません。社会問題への切り込みも鋭く、深い余韻を残す物語でした」（20代男性／静岡県）、「全話を通して一貫した大きなテーマ（不自然死の真相、過去の事件、組織の闇）を扱いながら、1話完結のエピソードでも毎回深い人間ドラマと社会問題を描写。全10話の中で無駄が一切ない脚本構成でした」（50代女性／東京都）といったコメントが寄せられました。
1位に選ばれたのは、『コウノドリ』（TBS系）です！
こちらもTBS系「金曜ドラマ」枠で、第1期は2015年10月期、第2期は2017年10月期に放映された医療ドラマ。漫画原作ながら、脚本は周産期医療の現場が抱える倫理的な問題や命の多様性を丁寧に描き、高い啓もう性と原作へのリスペクトを感じさせる作品となっています。特に第2期では、子宮頸（けい）がんや出生前診断などのデリケートなテーマを扱い、偏りのない視点で視聴者に「医療とは何か」を問い掛け話題となりました。
回答者からは、「未だにセリフや映像が思い出せるくらいに、印象的だったので」（40代女性／神奈川県）、「シリーズ化されるほど面白かったから。次の回が気になりまたみたいと思えるような脚本だった」（30代女性／大分県）、「妊娠出産を扱ったドラマは、自分と重ね合わせとても感動しました」（40代女性／富山県）、「感動的な部分が大半を占めていたこと。更に主人公や主要メンバーの過去や思いなど垣間見える瞬間が人間性を帯びていて面白かった」（20代女性／神奈川県）というコメントが寄せられました。※コメントは全て原文ママです
この記事の筆者：斉藤 雄二 プロフィール
新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。
(文:斉藤 雄二)
