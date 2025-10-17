「25ゴールを挙げられた」マンUのデンマーク代表FW放出にレジェンドOBが苦言！新天地で「得点を量産している」
今季、マンチェスター・ユナイテッドからナポリに買い取り義務付けのレンタルで移籍したラスムス・ホイルンドは、復帰したイタリアの地で好スタートを切っている。デビュー戦で初得点をあげ、セリエAでは４試合出場で２得点。チャンピオンズリーグでも２節のスポルティング戦で２得点をマークした。
アタランタでのブレイクを受け、ユナイテッドが引き抜いたデンマーク代表FWは、プレミアリーグでの１年目こそ二桁得点をあげたが、２年目の昨季は４得点にとどまった。ところが、移籍してすぐにナポリで活躍していることから、放出を疑問視する声も少なくない。
そのひとりが、ユナイテッドのレジェンドのひとり、元守護神のピーター・シュマイケルだ。英公共放送『BBC』のポッドキャストで、「補強に関して決める人が多い」と古巣の体制を批判している。
「ベンヤミン・シェシュコの獲得は、私にはやや不思議だった。ホイルンドがいたからだ。ナポリでケビン・デ・ブライネやスコット・マクトミネイと一緒にどうかを見ているだけでも分かる。得点を量産しているところだ」
「この２年半、ずっと言ってきたが、ホイルンドはユナイテッドで年間25ゴールを挙げられる選手だ。だが、彼に供給する必要がある。それが、昨季の得点数があまり多くなかったという数字で彼を手放し、ホイルンドに最高級の供給ができるマテウス・クーニャやブライアン・ムベウモのような選手たちを獲得したタイミングでシェシュコを獲った」
ホイルンドと同胞の同氏は「シェシュコに7000万ポンド（約133億円）を投じて、しかるべき６番がおらず、GKのポジションも同様だ」と、ユナイテッドのチーム編成に苦言を呈した。
「私の現役時代は監督が決めていた。『彼を獲得して彼を放出する』とね。今は様々なアジェンダの様々な人たちが決める。すべての試合に勝ちにいけるようなチームをつくるための安定した環境を、どうやってつくり出せるというのか」
「このふたり（ホイルンドとマクトミネイ）がナポリにいる理由が分からない。ホイルンド以上にユナイテッドへの熱意を持つ選手は得られないだろう。10歳のときにクラブでプレーすることについて書いていた人だよ。大ファンなんだ。そしてファンも彼を愛している。チームのためにとてもハードワークするし、絶対文句を言わないからだ」
昨季、マクトミネイはセリエAのMVPに輝き、ナポリの王座奪還に大きく貢献した。そして今季はホイルンドがロケットスタートを切っている。２年連続でナポリに手放したタレントたちの活躍に、ユナイテッド首脳陣は何を思うか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
