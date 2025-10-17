「うお座」さんが今よりもっと幸せになる“リセット法”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。
すべてが手詰まりで、どうにもならなくなった時に、あなたは、リセットをかけるでしょう。
環境を変えて、まるで別人のように暮らすはず。本当は助けてほしい、救ってほしいけれど、うまく伝えられないことが多そう。
【よくある症状】
終わりをうやむやにすることで、最悪の展開を回避します。
別れ話の愁嘆場を避けて、フェードアウトするようなイメージです。痕跡を消すのが大変ですが、その気になれば、うまくやれるはず。リセットは、最終手段といえそう。
【うお座さんのリセットルール】
1：消去
2：忘却
3：避難
すべては秘密裏に行われるでしょう。
やるからには、最大の効果を狙わなくてはならないからです。綿密な計画を練って、最良のタイミングで実行に移されるはず。いざとなると、強い意志で逃げ切れるのがうお座さんです。
【処方箋】
・罪悪感は捨てる
あなたがリセットを選ぶのは、非常事態です。
ピンチに陥って他に手がないから、全部なしにする道を選んだだけ。だから、多少、人に迷惑をかけても、誰かの期待を裏切っても、そういう巡り合わせだったと考えて、身軽になるのがよいでしょう。お世話になった人には、また落ち着いたらお礼をすることにして、とりあえず、人生の切り替えに集中するのがベスト。
話が通じる相手なら、優しいあなたは強行手段は選ぶはずがないことに気付いて。
・ターニングポイント
今は、大きな運命の切り替えタイミングにあたり、心ならずもリセットをかけることになりそうです。
心機一転、新しい暮らしを始めるというよりも、消去法でコレしかなかった的な展開になりやすいはず。でも、狭い選択肢が意外に当たりで、2026年に入ると、運気に落ち着きが戻るでしょう。
日々のストレスは、香りにこだわることで軽減されそう。いいことがあった時につけるフレグランスを用意すると、使うほど、ツキが高まることに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
