TOMORROW X TOGETHER・YEONJUN、ソロアルバムリリース決定 デビュー約6年8ヶ月で初めて
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのYEONJUN（ヨンジュン）が、11月7日に初のソロアルバム『NO LABELS PART.01』をリリースすることが発表された。
【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿
YEONJUNは16日午後11時、個人SNSに「MY FIRST SOLO ALBUM」というフレーズとともに1枚の写真を掲載した。そこには「NO LABELS」「PART01」というフレーズと発売日が書かれており、赤色の字体がシンプルでありながら強いインパクトを残している。
所属事務所「BIGHIT MUSIC」は17日午前10時、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じ、YEONJUNの1stミニアルバム『NO LABELS PART.01』の発売を公式発表した。YEONJUNがデビュー約6年8ヶ月で初めて披露するソロアルバム。『NO LABELS PART.01』は説明やラベルが不要なYEONJUNそのものを見せるアルバムとなる。
YEONJUNはTOMORROW X TOGETHERの活動を通じて、すでに唯一無二な魅力を誇ってきた。ジャンルを問わずさまざまなスタイルのダンスを完璧に消化し「ダンスチャレンジの神」としても知られている。圧倒的なパフォーマンスはもちろん、レベルの高いボーカルとラップの実力にビジュアルまで備え、ステージの上でも並外れた存在感を見せてきた。
特に2024年初のソロミックステープ『‘YEONJUN’s Mixtape: GGUM』での高難度のパフォーマンスとカリスマ性が話題を呼び、“K-POP代表ダンサー”の地位を確固たるものにした。7月リリースのTOMORROW X TOGETHER 4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』に収録されたソロ曲「Ghost Girl」ではスタイリッシュさの頂点に達したという評価を受けた。そんなYEONJUNが今回のアルバムを通じてソロアーティストとしてより一層広がった音楽的スペクトラムを見せてくれるものと期待される。
『NO LABELS PART.01』は11月7日午後2時にリリースされ、きょう17日午前11時から予約販売が始まった。YEONJUNはアルバムリリースに先立ってさまざまなスタイルのプロモーションを展開する予定。
【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿
YEONJUNは16日午後11時、個人SNSに「MY FIRST SOLO ALBUM」というフレーズとともに1枚の写真を掲載した。そこには「NO LABELS」「PART01」というフレーズと発売日が書かれており、赤色の字体がシンプルでありながら強いインパクトを残している。
YEONJUNはTOMORROW X TOGETHERの活動を通じて、すでに唯一無二な魅力を誇ってきた。ジャンルを問わずさまざまなスタイルのダンスを完璧に消化し「ダンスチャレンジの神」としても知られている。圧倒的なパフォーマンスはもちろん、レベルの高いボーカルとラップの実力にビジュアルまで備え、ステージの上でも並外れた存在感を見せてきた。
特に2024年初のソロミックステープ『‘YEONJUN’s Mixtape: GGUM』での高難度のパフォーマンスとカリスマ性が話題を呼び、“K-POP代表ダンサー”の地位を確固たるものにした。7月リリースのTOMORROW X TOGETHER 4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』に収録されたソロ曲「Ghost Girl」ではスタイリッシュさの頂点に達したという評価を受けた。そんなYEONJUNが今回のアルバムを通じてソロアーティストとしてより一層広がった音楽的スペクトラムを見せてくれるものと期待される。
『NO LABELS PART.01』は11月7日午後2時にリリースされ、きょう17日午前11時から予約販売が始まった。YEONJUNはアルバムリリースに先立ってさまざまなスタイルのプロモーションを展開する予定。