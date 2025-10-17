「みずがめ座」さんが今よりもっと幸せになる“リセット法”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。
自由気ままにアレンジをかけていくのが、みずがめ座さん流。
このため、リセットをかける必要は、それほど感じないでしょう。何かをガラッと変える必要に迫られるのは、人生をアップデートするタイミングといえそう。
【よくある症状】
仕事上の必要が生まれて、猛勉強しなくてはいけない、体調を崩して、ライフスタイルを見直すことになったなど、ニーズに合わせてリセットをかけることになりそう。
のびのびやっていたことに、秩序が加わります。
【みずがめ座さんのリセットルール】
1：健康
2：勉強
3：試行
みずがめ座さんにとっては、人生は壮大なトライアルタイム。
いろいろやってみて、不都合があれば、その都度、変えていけばいいと思っています。リセットするつもりがなくても、ハタからは、大改革に見えることも。
【処方箋】
・ちゃんとする
本来は、何事にも捉われたくないタイプ。
でも、目的がハッキリしていると、頑張れます。資格を取るための猛勉強とか、ダイエットのための食事制限などのリセットは、楽々こなせそう。
その一方、生活をガラッと変えているのに効果が出ないと、徐々にマイルールで緩めてしまうことに。「やればやっただけの実感」がないとリセットする意味を見失いやすいのです。疑問もちゃんとぶつけられる指導者を選ぶのが成功の秘訣（ひけつ）に。
・宿命に従う
強いリセットパワーを持つ冥王星の影響をダイレクトに受けて、約20年という長期間、ドラマチックな展開が起こりやすくなっています。
ちょっとした巡り合わせで、思いもよらぬ方向に人生が動き出すことも。強運に護られていることは確かですが、同時に、運に試されます。危機管理能力を磨いて、人生の舵は自分で切りましょう。「行く、行かない」「やる、やらない」、あなたの意志に運命が従います。主人公意識を持って動くことが、よいリセットにつながるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
