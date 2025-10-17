OPPOは中国向けに「OPPO Find X9」「OPPO Find X9 Pro」を発表した。いずれもハッセルブラッド監修のトリプルカメラを搭載する。価格はFind X9が4399元（約9万3000円）～、Find X9 Proが5299元（約11万2000円）～。

OPPO Find X9 Pro

OPPO Find X9 Pro

Find X9 Proは、背面に5000万画素の広角カメラと超広角カメラ、さらに2億画素の望遠カメラを備えるAndroidスマートフォン。前面にも5000万画素のカメラを搭載している。

チップセットにはメディアテック製の「Dimensity 9500」を採用。7500mAhのバッテリーを内蔵し、80W急速充電と50Wワイヤレス充電に対応する。

ディスプレイは6.78インチ（2772×1272）のAMOLEDパネルを採用し、1～120Hzの可変リフレッシュレートや最大1800ニトの輝度に対応する。

本体サイズは161.26×76.46×8.25mm、重さは約224g。カラーは追光紅、絨砂鈦、霜白の3色展開。OSはAndroid 16をベースにしたColorOS 16を搭載する。

追光紅

絨砂鈦

霜白

また、Find X9 Pro専用のアクセサリーとして、望遠レンズ（1099元）やハンドル、ストラップなどをセットにした「プロフェッショナルフォトグラファーキット」（1699元）も用意されている。

OPPO Find X9

OPPO Find X9

Find X9は、背面に5000万画素の広角カメラと超広角カメラ、望遠カメラを搭載し、前面には3200万画素のカメラを備える。

チップセットはFind X9 Proと同じくメディアテックの「Dimensity 9500」を採用。7025mAhのバッテリーを搭載し、80W急速充電と50Wワイヤレス充電に対応する。

ディスプレイは6.59インチ（2760×1256）のAMOLEDディスプレイで、最大120Hzのリフレッシュレートと最大1800ニトの輝度をサポートする。

本体サイズは156.98×73.93×7.99mm、重さは約203g。カラーは追光紅、絨砂鈦、霜白、霧黒の4色がラインアップされる。

追光紅

絨砂鈦

霜白

霧黒

なお、Find X9シリーズとColorOS 16は、10月29日（日本時間）にグローバル向けの発表会が予定されている。OPPO JapanのX（旧Twitter）公式アカウントでも、ColorOS 16の予告や「次のFindシリーズ」に求める理想を募る投稿が行われている。

OPPO Find X9 Series & ColorOS 16 Global Launch