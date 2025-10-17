「真美子さんいた〜」ドジャース夫人会、真美子さん登場！ 「頻繁に奥様会に出ていてえらいなぁ」
ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは10月17日に投稿を更新。選手の妻らが勢ぞろいした写真に大谷翔平選手の妻・真美子さんが登場しました。
【写真】笑顔を見せる真美子さん
「朝から真美子さん見れて幸せです」「NLCS ゲーム 3… 頑張ろうぜ、みんな!」と英語でつづり、美人な妻たちの集合ショットを公開した同アカウント。向かって後方左に真美子さんは笑顔を見せ立っています。同日の試合はホーム戦ということもあり現地で応援しているのでしょう。
コメントでは、「真美子さん可愛い」「朝から真美子さん見れて幸せです」「真美子さんいた〜大谷さん頑張って」「真美子さん今日も勝利」「3連勝全力応援」「真美子さん頻繁に奥様会に出ていてえらいなぁ」と、歓喜の声が多数寄せられました。
2点リード本記事執筆時点で、ミルウォーキー・ブルワーズとの試合まっただ中のドジャース。7回表でドジャースは2点リードしています。ブルペンでは佐々木朗希選手も待機しているので、8回か9回に登場するのか楽しみですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
