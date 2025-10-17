「いて座」さんが今よりもっと幸せになる“リセット法”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。
ふとした気まぐれ、なりゆきで人生を変えやすいでしょう。
たまたまキャッチした情報を手掛かりに、海外に飛び出していくようなところがありそう。根拠のない自信、唐突なやる気で、周囲を驚かせることが。
【よくある症状】
ずっと続けるつもりでいたこと、特に辞める理由がないことでも、発作的に終わりにしやすいでしょう。
未練や後悔ゼロで、次に進めるのが強み。自分でもよく分からない勢いに押されながら、新しいフィールドへ進むことに。
【いて座さんのリセットルール】
1：突発
2：偶発
3：再発
基本は、どこに行っても、何をしていても、それなりにうまくやるのです。
いて座さんはおおらかで、ざっくばらん。なんでもありで、場に溶け込みます。でも、何かに導かれるように、リセットがかかるでしょう。
【処方箋】
・潔く捨てる
それまで続けてきたこと、大事にしていたことをさらっと手放せるでしょう。
心は新境地へ向かっていて、目の前にあるつながり、成果、名誉や実績を惜しいと感じなくなるのです。
「ちょっと行ってくる」「やってくる」で、キャリアを捨てて、探検に出掛けるみたいな流れが生まれます。小さな子どもがいてもしかるべきところに預け、資金がなくても、働きながら旅をする的な綱渡りで、突然のひらめきに従って進んでいくでしょう。
・リセットがかかる
いくつかの分岐点で、決心がつかずに選ばずに終わると、運命が決断を迫ってくることもあるでしょう。
会社がなくなる、家族に呼ばれるなど、やむを得ない理由で動くことになるはず。予期せぬ病気やケガも、「変わるべきタイミングで変わらなかったから」というニュアンスが強め。
変化を受け入れて、第二の人生を楽しみましょう。進めば、「このために、こうなったのか！」という理解と納得に出会えます。2026年春のサインにも敏感でいて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
