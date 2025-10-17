幸せになりたい！ そう願わない人はいないもの。でも実際、何を手に入れると、幸せになれるのでしょう？ 星占いを手掛かりに、あなたの幸せに必要なものを探っていきましょう。※画像：Shutterstock.com

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。

いて座さん（11月23日〜12月21日生まれ）の幸せのカルテ

あなたのリセットスイッチは、「衝動」です。

ふとした気まぐれ、なりゆきで人生を変えやすいでしょう。

たまたまキャッチした情報を手掛かりに、海外に飛び出していくようなところがありそう。根拠のない自信、唐突なやる気で、周囲を驚かせることが。

【よくある症状】
ずっと続けるつもりでいたこと、特に辞める理由がないことでも、発作的に終わりにしやすいでしょう。

未練や後悔ゼロで、次に進めるのが強み。自分でもよく分からない勢いに押されながら、新しいフィールドへ進むことに。

【いて座さんのリセットルール】
1：突発
2：偶発
3：再発

基本は、どこに行っても、何をしていても、それなりにうまくやるのです。

いて座さんはおおらかで、ざっくばらん。なんでもありで、場に溶け込みます。でも、何かに導かれるように、リセットがかかるでしょう。

【処方箋】
・潔く捨てる
それまで続けてきたこと、大事にしていたことをさらっと手放せるでしょう。

心は新境地へ向かっていて、目の前にあるつながり、成果、名誉や実績を惜しいと感じなくなるのです。

「ちょっと行ってくる」「やってくる」で、キャリアを捨てて、探検に出掛けるみたいな流れが生まれます。小さな子どもがいてもしかるべきところに預け、資金がなくても、働きながら旅をする的な綱渡りで、突然のひらめきに従って進んでいくでしょう。

・リセットがかかる
いくつかの分岐点で、決心がつかずに選ばずに終わると、運命が決断を迫ってくることもあるでしょう。

会社がなくなる、家族に呼ばれるなど、やむを得ない理由で動くことになるはず。予期せぬ病気やケガも、「変わるべきタイミングで変わらなかったから」というニュアンスが強め。

変化を受け入れて、第二の人生を楽しみましょう。進めば、「このために、こうなったのか！」という理解と納得に出会えます。2026年春のサインにも敏感でいて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)