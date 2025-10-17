ジョナサン、“幸福度が高い”と反響の「季節のパフェ」など「早生みかんスイーツ」が再登場/新作含め全5品、10月23日から販売

ファミリーレストラン「ジョナサン」は、10月23日から12月10日までの間、「早生みかんスイーツ」全5品を全国で販売する。

昨年も販売し“幸福度が高い”と好評だった、早生みかん4個を使った「季節のジョナパフェDX(早生みかん)」税込1,649円など、計4品が再登場。新たに「ワルトミカンデル(早生みかん大福)」税込769円を発売する。

果実として使用している和歌山県有田産の早生みかんは、糖度12度以上で、甘さととろけるような食感、果汁の多さが特徴。みかんゼリーとオレンジソースは産地が異なる。

昨年の販売時には、「みかんの糖度が高くて濃くてジューシーで幸せ盛りすぎ」、「ぜったい食べに行くので来年以降もよろしくお願いします」といった声が寄せられた。

ラインナップは以下の通り。なお、一部店舗では、販売期間や価格が異なる場合があるとしている。

◆「季節のジョナパフェDX(早生みかん)」税込1,649円

甘みと酸味のバランスが良い早生みかんを贅沢に4個使った、高さ約28cmのパフェ。ボリュームがありながらもぺろりと食べられる、爽やかな味わいに仕上げた。

「季節のジョナパフェDX(早生みかん)」

◆「季節のジョナパフェ(早生みかん)」税込989円

早生みかんを1.5個使用。爽やかなみかんと濃厚な北海道ソフトクリームのマッチングや、自家製みかんゼリーが楽しめる。

「季節のジョナパフェ(早生みかん)」

両パフェの基本的な中身は、以下の通り。

早生みかん･みかんゼリー･北海道ソフトクリーム･コーンフレーク･オレンジソース･プリッツロースト塩バター･バニラアイス･ホイップ･アロエ

◆「ワルトミカンデル(早生みかん大福)」税込769円

今回初登場の商品。早生みかん、マスカルポーネクリーム、あんこをもちもちのぎゅうひで包んだ。大福の上に北海道ソフトクリームを添えて仕上げている。

「ワルトミカンデル(早生みかん大福)」

「ワルトミカンデル(早生みかん大福)」内部イメージ

◆「早生みかんとヨーグルトのミニパルフェ」税込439円

さっぱりしたみかんゼリーとヨーグルトを合わせた。

「早生みかんとヨーグルトのミニパルフェ」

◆「自家製プリンのジョナサンデー(早生みかん)」税込769円

早生みかんとなめらかな自家製プリン、北海道ソフトクリームを組み合わせを楽しめる。コーンフレーク、プリッツロースト塩バターなども添えて仕上げた。

「自家製プリンのジョナサンデー(早生みかん)」

和歌山県の有田地域では、山の傾斜地に築いた石積み階段園の果樹園でみかんを栽培。「有田(ありだ)･下津(しもつ)地域の石積み階段園みかんシステム」として世界農業遺産にも認定されている。伝統的な手法に光センサーなどの最新技術を組み合わせ、糖と酸のバランスが取れたみかんに仕上げているという。

「ジョナサン」では、「早生みかんスイーツ」の販売に合わせて、公式X(旧Twitter)でキャンペーンも展開。和歌山県産のみかんジュースや食事券500円分などを数量限定で提供する。

