きょう17日（金）は秋晴れの所が多くなりますが、週末は雨や曇りの所が多く、雨や風の強まる所もありそうです。また、あさって19日（日）になると上空に強い寒気が流れ込み、北海道では今シーズン初めて平地でも雪が降り、うっすらと積もる所があるかもしれません。

■秋晴れでも気温には夏残る

きょう17日（金）は高気圧に覆われ、午後も全国的に秋晴れが続くでしょう。気温にはまだ夏が残り、最高気温は東京都心で25℃の夏日、高知・福岡・鹿児島などではまだ30℃以上の真夏日になりそうです。

きょう17日（金）の各地の予想最高気温は、

札幌 ：16℃ 釧路：15℃

青森 ：21℃ 盛岡：22℃

仙台 ：22℃ 新潟：25℃

長野 ：25℃ 金沢：26℃

名古屋：29℃ 東京：25℃

大阪 ：29℃ 岡山：28℃

広島 ：29℃ 松江：26℃

高知 ：31℃ 福岡：30℃

鹿児島：31℃ 那覇：32℃

■あすは午後から雨エリア拡大

あす18日（土）になると、低気圧や前線が日本付近を通過していくでしょう。あす18日（土）午後は、日本海側から雨のエリアが広がり、夕方以降は北陸や東北で雨や風が強まりそうです。大阪や名古屋も夜は雨が降り、関東も夜は弱い雨の可能性があります。

■北海道で初雪か 峠道の運転は冬タイヤで

あさって19日（日）も曇りや雨の所が多く、午後は北風が強まってヒンヤリするでしょう。あさって19日（日）は朝より夜の方が冷えそうです。北日本の上空には強い寒気が流れ込み、北海道の峠道では雪が積もる可能性があります。稚内や旭川などでは、平地でも今シーズン初めて雪が観測され、うっすらと積もる所があるかもしれません。週明け以降は西日本や東日本でも、朝晩は冷え込みが強まるでしょう。