¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷À­¡×¸µ2°Ì¤Î¥¯¥é¥é¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÄÉ×¤ÏÌ¾ÌçÂçÂ´¡Ü8²¯±ß¹ëÅ¡¤â6Ç¯È¾¤ÇÊÌ¤ì

¤«¤Ä¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷À100¿Í¡×2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿½÷Í¥¥¯¥é¥é¤¬¡¢º£Ç¯8·î¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥é¡¢µæ¶Ë¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥á¥ê¥Ï¥êÂÎ·¿
¡Ønews1¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬10·î17Æü¤Þ¤Ç¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥é¤Î½êÂ°»öÌ³½êKH¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ÏÆ±Æü¡¢¸ø¼°À¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¯¥é¥é¤¬º£Ç¯8·î¤Ë¶¨µÄÎ¥º§¤Î¼êÂ³¤¤ò´°Î»¤·¤¿¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î¿µ½Å¤ÊµÄÏÀ¤ÎËö¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥é¤Ï2019Ç¯1·î¤Ë¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡ËÂ´¤Î¼Â¶È²È¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó»á¤È·ëº§¡£SNS¤Ç¤ÏÉ×ÉØÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥Ç¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï80²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó8²¯±ß¡ËÁêÅö¤Î¿·µï¤ò¹½¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢Ìó6Ç¯È¾¤ÇÎ¥º§¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥é¤Ï»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ëº§¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¤ª½Ë¤¤¤È±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»öÌ³½ê¤Ï¡¢¥¯¥é¥é¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ãº¢¤«¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»öÌ³½ê¤Ï8·î¤Î¶¨µÄÎ¥º§¤«¤éÊó¹ð¤¬ÃÙ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¾²È¤Î¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤ÎÎ©¾ì¤ò¿¼¤¯¹ÍÎ¸¤·¡¢Áê¸ß¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤ë²áÄø¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÃÎ¤é¤»¤òÃÙ¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¤´Î»¾µ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥¯¥é¥é¤Î±éµ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅØÎÏ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ì´Ø¿´¤È·ãÎå¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥¯¥é¥é ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1985Ç¯1·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥¤¥¹½Ð¿È¤Î´Ú¹ñ·Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ç¡¢¹ñÀÒ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡£¿ÈÄ¹167cm¡£´Ú¹ñ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¢¤È¡¢2006Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆ©ÌÀ¿Í´Ö¥Á¥§¡¦¥¸¥ã¥ó¥¹¡Ù¤Ç½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø¤ª´ê¤¤¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¡Ø·ëº§¤Î½÷¿À¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØMODE¡Ù¤¬Áª¤Ö¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷À100¿Í¡×2014Ç¯ÈÇ¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤·»öÌ³½ê¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÃæ¹ñ¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¡£2019Ç¯1·î¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡ËÂ´¤Î¼Â¶È²È¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó»á¤È·ëº§¡£2025Ç¯8·î¤Ë¶¨µÄÎ¥º§¤·¤¿¡£