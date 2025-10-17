ネスレの飲料工場＝２０１９年４月２日、フィリピン/Veejay Villafranca/Bloomberg/Getty Images

（ＣＮＮ）食品の世界最大手ネスレは１６日、今後２年の間に世界で全従業員のほぼ６％に相当する１万６０００人を削減すると発表した。業務の自動化などを通じてコストの削減を図る。

ネスレの発表によると、対象者のうち約１万２０００人は事務系の専門職。プロセスの自動化や共有サービスの利用を通じ、「業務の効率化」を目指す。残る４０００人は製造やサプライチェーン部門が対象となる。

フィリップ・ナブラティル新最高経営責任者（ＣＥＯ）は「世界は変化している。ネスレはそれ以上に速く変化する必要がある」と述べ、「それには人員削減という困難だが必要な決断も含まれる」と強調した。

今回の人員削減は、人工知能（ＡＩ）の普及に伴ってさまざまな業界で雇用喪失の不安が強まる中で発表された。

ネスレは研究開発など多数の業務にＡＩを活用しており、直近の年次決算報告では商品の割引や店頭ディスプレーなどの販促活動に自動化や最先端の分析を取り入れていることを明らかにした。

ネスレでは、前ＣＥＯのローラン・フレイシェ氏が直属の部下との恋愛関係を申告していなかったとして９月初めに解任されていた。