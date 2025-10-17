トヨタ新型SUV「スターレット・クロス」に反響殺到！ 大人気SUV「ライズ」より“ちょっと大きい”サイズ感に「良い！ MTが選べるのも嬉しい」の声も！ 25年ぶり復活した「スターレットのSUV」南アモデルとは！

トヨタ新型SUV「スターレットクロス」に反響殺到！

トヨタの新型コンパクトSUV「スターレットクロス」が、2025年5月に南アフリカの自動車イベントで実車展示され、大きな注目を集めました。

このモデルは、かつて日本でも人気を博した「スターレット」の名を冠することから、日本のSNSでも多数の反響を呼んでいます。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「スターレット・クロス」です！（99枚）

かつて1990年代にコンパクトなハッチバックとして若者を中心に支持されたスターレットの名称を冠した、スターレットクロス。

同車は、トヨタのグローバル戦略の一環に含まれる次世代車として位置づけられており、スターレットと「クロス（SUVテイスト）」を融合させたネーミングが示す通り、過去のブランド資産と現在のトレンドを巧みに取り入れた意欲的な新型モデルです。

ベースとなっているのはスズキの最新コンパクトSUVである新型「フロンクス」で、トヨタがOEM供給を受ける形で南アフリカ市場向けに展開しています。

そのエクステリアは、新型フロンクス同様にクーペ風の流麗なルーフラインが特徴的。

またワイド感を強調するコネクテッドタイプのLEDテールランプを採用するなど、トレンドを意識したスポーティな印象を演出します。

そして、新型フロンクスと新型スターレットクロスの最大の違いはフロントマスクにあり、前者のグリルは下に向かって小さくなる形状となっているのに対し、後者は下に向かって大きくなる「末広がり」のデザインを採用。

またヘッドライトの左右を繋ぐ横一文字のメッキラインも相まって、新型スターレットクロスはコンパクトサイズながら、タフでどっしりした安定感と上質感をあわせ持った「ミニRAV4」といったデザインに仕上がりました。

そんな新型スターレットクロスのボディサイズは、全長3995mm×全幅1765mm×全高1550mmで、ホイールベースは2520mm。

これは現在の日本で販売されているモデルでいえば、トヨタ「ライズ」（全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm）より少しワイドで都市部でも扱いやすいサイズ感となっており、取り回しの良さと室内空間を高次元でバランスしています。

パワーユニットには、信頼性の高い1.5リッターの自然吸気エンジン「K15B」を搭載。

トランスミッションは5速MTまたは4速ATが選択可能で、駆動方式はすべて前輪駆動（FF）となっています。

現地で公称されている燃費は17km／L台と、日常の使用には合わせたスペックを実現。

車両価格は29万9900ランドから35万9300ランド（日本円で約242万円から約290万円）に設定されており、信頼性と整備性を重視した安心感の高い構造もあって、メンテナンス環境が限られる地域にも最適だと評価されています。

※ ※ ※

このような新型スターレットクロスについて、日本のSNS上では、

「スターレットがSUVで復活してただと!?」

「スターレットクロスなんて知らんかった…」

「懐かしすぎる名前。しかもMTが選べるの嬉しいなあ」

「トヨタ『ライズ』がヒットしてるし、これも国内販売すれば売れる！」

「最低限の装備で日本でも低価格で売ってください」

「サイズ感が良いね〜。これ出れば選択肢が広がる」

といった、往年のスターレットを知るファンのコメントや、日本市場導入を熱望する声が見受けられます。

またその他には、

「まさかスズキと協力とは…最近のトヨタは面白いですね！」

「スズキはヨーロッパでカローラワゴンを『スウェイス』として売ってるけど逆のパターンか」

「これ新型フロンクス買ってバンパー周りとエンブレム変えればDIYで作れるな」

など、トヨタとスズキが補い合う協業に興味を持ったクルマ好きからのユニークな投稿もありました。

ちなみに、スターレットのSUV的モデルとしては、1998年に約140万円で国内販売された「スターレット リミックス」というモデルもありました。

同車はそもそもが珍しいクルマだったうえ、発売から約25年が経ったことから、今では現存数が極めて少ない珍しいモデルとなっています。