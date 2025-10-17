ENHYPEN¡¦¥Ò¥¹¥ó¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸«¤»¤¿¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤¬ÏÃÂê¡ªENGENE¤Î°¦¤Ë´¶¼Õ¡ÖÁ´Éô¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×
ENHYPEN¤Î¥Ò¥¹¥ó¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡ÈENGENE¡É¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥¹¥ó¡¢¿§µ¤Éº¤¦¡È¤½¤Ð¤«¤¹¥á¥¤¥¯¡É
¥Ò¥¹¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë10·î15Æü¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeverse¡×¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ò¥¹¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¥«¥Õ¥§¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë±Ø¤Ç¤â¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤É¤ì¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ò¥¹¥ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥æ¥¯¥Ý¥Ã¥¯¥à¤â¿©¤Ù¤¿¤·¡¢¥Ñ¥ó¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¥Ò¥¹¥ó¤Ë²»À¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤ª½Ë¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢ENHYPEN¤Î¶¯¤¤å«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ENHYPEN¤ÏºòÇ¯10·î¡¢´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡ËÁí¹ç±¿Æ°¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¥É¡¼¥à¤ò½ä¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖWALK THE LINE¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£Á´18ÅÔ»Ô¡¦29¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó´ÑµÒ¤À¤±¤ÇÌó64Ëü6000¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢ENHYPEN»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÎß·×´ÑµÒ¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ10·î24Æü¡Á26Æü¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡ÖWALK THE LINE¡×¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥Ò¥¹¥ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2001Ç¯10·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥Ò¥¹¥ó¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½HYBE¡Ë¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þ¤ÏTOMORROW X TOGETHER¡Ê°Ê²¼¡¢TXT¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸õÊäÀ¸¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£TXT¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ØI-LAND¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆENHYPEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØI-LAND¡Ù½Ð±éÅö»þ¤Ë¸«¤»¤¿¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÏÅ·Á³¤Ê°ìÌÌ¤âÈ¯³Ð¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£