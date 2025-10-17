&TEAM¡¢¡È½é¡É¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå
2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡£
Èà¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¡Ö2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE in JAPAN¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
&TEAM¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ØGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¥ª¥ê¥³¥ó²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¡Ö½µ´ÖCD¥·¥ó¥°¥ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¡×¤Ç2´§¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·îÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥óÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¢¥¸¥¢9ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'¡×¤ò³«ºÅ¡£³ÆÃÏ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏLUNÉ¡Ê&TEAM¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë9·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢·ëÀ®3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÅÅ·âÈ¯É½¡£&TEAM¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖJapan to Global¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÃå¼Â¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Îµ±¤¯½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢LUNÉÉ¬·È¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢&TEAM¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÉô¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏLUNÉ¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢°¦¤ËËþ¤Á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
&TEAM½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¡£²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç&TEAM¤ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü18»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀèÃåÈÎÇä¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊÀèÃå½ç¡¦¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£ÂÔË¾¤Î¸ø±é¤òÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡þ&TEAM¤È¤Ï¡©
2022Ç¯12·î7Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿HYBE»±²¼¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¦YX LABELS½êÂ°¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø&AUDITION - The Howling -¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎEJ¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤ÎFUMA¡¢K¡¢YUMA¡¢JO¡¢HARUA¡¢TAKI¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎNICHOLAS¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤ÄMAKI¤Î9¿Í¡£Â¿¹ñÀÒ¤Ê¹½À®¤Ç¡¢¡ÈJapan to Global¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£