ペドロ・マルティネス氏が絶賛

【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は16日（日本時間17日）、本拠地ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦で2点リードの9回に救援登板。3セーブ目をあげた。この好投をレジェンドも絶賛した。

特大な“ロウキコール”を背にマウンドに上がった。先頭のボーンの初球から99.7マイル（約160.5キロ）を計測。ベッツの好守備で1死を奪うと続く打者を遊飛、最後は空振り三振で切り抜けた。

佐々木はプレーオフでは試合前時点で5試合に登板。0勝0敗、2セーブ、防御率1.50をマークしていた。ただ、敵地で行われたリーグ優勝決定シリーズ第1戦では、9回に2番手で登板したが、2/3回を投げ、1安打2四球で1失点、球数22球で降板していた。

この快投を絶賛したのはペドロ・マルティネス氏。サイ・ヤング賞3度を誇る殿堂入り右腕は「先発の素晴らしい投球のあとロウキが戻ってきた。彼らにとってグレートなニュースだ！ ブルペンも休養十分！ ドジャースが（修正）すべきことは、全て正しい方向に進んでいる！」と大絶賛だった。（Full-Count編集部）