北斗晶、佐々木健介と結婚30周年 夫婦旅行ショット公開「笑顔が似てる」「仲良くて素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】元プロレスラーでタレントの北斗晶が10月15日、自身のInstagramを更新。元プロレスラーでタレントの夫・佐々木健介との夫婦旅行を報告した。
【写真】元プロレスラー「笑顔が似てる」と話題の夫婦ショット
北斗は「夫婦、2人旅」と記し「＃真珠婚」「＃30周年」とハッシュタグにあるように結婚30周年を迎えた佐々木との空港での2ショットを公開。写真には「じーちゃんとばーちゃんの大冒険スター」とテロップが入っており、ともに黒いキャップをかぶった2人が笑顔を向けている。
この投稿に、ファンからは「いつも仲良くて素敵」「笑顔が似てる」「理想の夫婦」「良い旅を」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆北斗晶、夫・佐々木健介と夫婦旅行
◆北斗晶＆佐々木健介夫婦の旅行ショットに反響
