今井翼「髭剃って準備万端」ライブへ向かう車内ショット公開「雰囲気変わる」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/10/17】俳優の今井翼が10月16日、自身のInstagramを更新。髭を剃った姿を公開した。
【写真】今井翼、髭無し姿で雰囲気一変
10月17日に大阪・Zepp Nambaにて「今井翼LIVE『ALA［s］30』」の大阪公演を開催する今井は「いざ大阪へ」「＃LIVE今井」と記し新幹線の車内で撮影した自身の写真を公開。「髭剃って準備万端！」という言葉とともに帽子にサングラス姿で首にストールを巻き、指でグーサインを作った髭無しの写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「髭有りも髭無しもかっこいい」「ドキドキする」「素敵」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
