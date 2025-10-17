三上悠亜、スラリ美脚際立つミニスカコーデ公開「スタイル憧れ」「完璧な脚線美」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】タレントの三上悠亜が10月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートにロングブーツ姿で美しい脚を披露した。
【写真】三上悠亜「スタイル憧れ」と話題のミニスカ姿
三上は「明日発売のボアジャケット 短丈で合わせやすさとボアなのでカジュアルにも着れるよ」と白いボアのジャケットを紹介。白で合わせたミニのティアードスカートにベージュのロングブーツを着用し、メガネをかけた写真を公開した。ふわっとしたミニスカートから長く美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「すごく素敵」「スタイル憧れ」「完璧な脚線美」「メガネ女子いいね」「コーデ真似したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
