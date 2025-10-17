石川梨華「手抜きメイク」ショット公開に「色っぽい」「ナチュラルなのに完璧」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が10月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手抜きメイクを公開し話題を呼んでいる。
【写真】石川梨華「お肌ツヤツヤ」と話題の手抜きメイク
石川は「マスクしてこれからお出かけ〜マスク外さないから目元だけの手抜きメーク」とつづり「＃リアル梨華」のハッシュタグとともに写真を投稿。頬に手を当てアンニュイな表情を見せるショットだが、目元以外はノーメイクであるにも関わらず、美しい肌や血色感のある唇が印象的な写真となっている。
この投稿には「手抜きでもこの美しさ」「ナチュラルなのに完璧」「色っぽい」「お肌ツヤツヤ」「唇が桜色」「最高に綺麗」「ずっと見ていたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
