【共感の嵐】早産ママにかけられた高齢女性の優しい一言 → 8万いいねで涙する人続出【ママリ】

涙腺崩壊…早産の赤ちゃんを見た高齢女性の一言に8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ふー🎀3m(修正1m)(@non0922non0922)さんが投稿したあるエピソード。子育てをしていると、自信が持てなかったり自分を責めてしまったりすることが、よくあるのではないでしょうか。





長いけれど、昨日のスーパーでの素敵な出来事を記録📝



知らないおばあさまが遠慮がちにベビーカーの中の娘を見て来て、「あら、とても可愛い。立派な赤ちゃんね。何ヶ月かしら？」と聞いてきたので、「一応3ヶ月半です。でも、小さくて…」と伝えると、

「私は子供も孫もいないから大きさのことはよく分からないの。ごめんなさいね。とにかく立派ね！桜色のお洋服がよく似合っていて、ぱっちりお目目で素敵」と言って下さった。

「ありがとうございます。12月に

産まれた時は、手のひらサイズだったんですけれど、大きくなってくれました」と伝えると、

「あら！よく頑張ったのね！すごいわ。こんなに大きくなって。幸せそうな寝顔で、私まで元気をもらっちゃったわ」と泣いて言って下さったので、「そうなんです。本当によく頑張ってくれています」と伝えた。

すると、おばあさま、

「あら、違う違う。私が頑張ってると言ったのはあなた（私）よ。

あなたが頑張ったから、この子はこんなに大きくなったのでしょう？この子はこれからどんどん大きくなってみんなに褒めてもらえるけれど、あなたはなかなか褒めてもらえる機会がないんじゃない？自分のことをたくさん褒めて、辛いときは周りに頼ってね。出産おめでとうだけれど、

まずは、お疲れ様を伝えたいわ」と言われて、私も涙が止まらなくなった。

思い返せば、突然の出産になり、私の兄弟姉妹や甥•姪には早産がいなかったので周りは「なんで普通に産んであげられなかったの？」という雰囲気だった。妊娠してから、小学生の頃から続けていたスポーツを我慢したこと、

大好きなチーズや生物を食べられなかったこと、悪阻に耐えながら月80時間になる残業をこなしたこと、お腹を切って命懸けで出産したこと、そうした頑張りを直接「お疲れ様。頑張ったね」と言ってもらったことって本当に少なかった。

私自身、「何がいけなかったのだろう」と自分を責め続けていた。

でも、悪阻を乗り越えて出産して、毎日育児を頑張っている自分、すごいじゃん！とおばあさまからの言葉で初めて思えた。

「小さかったのかもしれないけれど、あなたに似てきっとすらっと大きくなるわ。これからもっと楽しみね。」と言ってもらい、おばあさまとはさようならをした。

お子さんを愛するあまり、この子の親じゃなかったら、この子はもっと幸せだったのではないかと思い悩む人がいるかもしれません。投稿者さんは、早産で生んだことに、どこか後ろめたさを感じていたそうです。そんなある日、知らない高齢の女性に話しかけられて…？

この投稿には続きがあり、ふー🎀3m(修正1m)さんと高齢の女性とのやりとりを見ることができます。おばあさんの温かい言葉は、ふー🎀3m(修正1m)さんだけでなく、すべてのママに響きますよね。赤ちゃん自身に素晴らしい生命力があるのはもちろんのこと、いつも寄り添い、愛情をかけて育ててきたのは間違いなくママですよね。



この投稿には「人間を育てるってすごいこと」「素敵なおばあさま」などのリプライが寄せられました。自分のことを責める必要はありません。自分の命を顧みず、全力でお子さんを愛している皆さんは、それだけで素晴らしいのです。自信を持ってくださいね。

宅配物を受け取った後の心遣いに共感の3800いいね「めっちゃ私」「わかる」

昨今では置き配や宅配ボックスの利用という選択肢も増えましたが、まだまだ対面で受け取ることもありますよね。皆さんはドライバーから宅配物を受け取った後、どのように見送っていますか？



投稿者・マノマノ🌾(@manomano_farm)さんは普段、あることをしているそう。そこで、他の人がどうしているか気になり投稿したところ、共感の声が集まりました。特に思い当たらないなあ、という方も実は無意識のうちにやっているのかもしれませんね。

ちょっと参考までに聞いてみたいのですが、玄関先でドライバーさんから宅配物を受け取ったあと、玄関の鍵をすぐにガチャリと閉めるのは何となく感じ悪いし失礼かな…と思い、心の中で見送ってからなるべく音が鳴らないようゆっくり鍵をかけるって人はどのくらいいますか？✋あげてみてごらんなさい。

マノマノさんはドライバーを心の中で見送ってから、なるべく音が鳴らないようゆっくり鍵をかけているそう。玄関の鍵をすぐにガチャリと閉めるのは、何となく感じ悪いし失礼かな…との思いから。宅配の際だけでなく、例えば来客があった際には特に気を付けている、という方もいるのではないでしょうか。



この投稿には「気持ちそっとガ…チャ、リとなるよう閉めます。」「心の中で感謝しつつ、ひと呼吸置いて鍵閉めてます」といった共感のコメントが寄せられていました。一方で防犯の観点や、忙しくて足早に立ち去るドライバーもいるため、あえて素早く鍵をかけているという方もいました。



さまざまなところに温かい心遣いがあふれていますね。ほっこり温かい気持ちになるすてきな投稿でした。

「プリンセスはね…」気高い姫になりきる4歳に35万いいね

ゆうたONE｜ロゴとフォント無料配布(@yuta_ptv)さんの投稿です。4歳ぐらいになると、かわいいものやプリンセスに憧れる女の子もいると思います。



ドレスを着て登園だったという娘さんが、プリンセスに関する名言を話してくれたそう。その大人びた発言に、Xでは35万のいいねがつきました。一体どんなことを話してくれたのでしょうか。

ドレス登園中の4歳娘「プリンセスはね、下向かないの、ティアラが落ちるから、絶対に前を向くの」



もう人生の金言だろ。

ドレスを着て、すっかりプリンセス気分の娘さん。その口から出てきたのは、プリンセスの心得とも言えるような名言でした。4歳の口からこんな名言が出てくるとは、想像もしませんよね。プリンセスとしての品位を守る気高さがあります。



この投稿に「人生何回目なのでしょうか」「最強のプリンセス」などのリプライが寄せられました。4歳にして人生の格言を生み出したともいえる娘さんが、どんな女の子に成長していくのか楽しみです。



子どもの言葉や視点、行動は大人の想像をはるかに超えることも。子どもならではの視点でつむがれる言葉を大切に、わが子の成長を見守りたいと感じるエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）