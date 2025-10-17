毎年70人以上が東大に合格！学習意欲を高める教育とは？「聖光学院中学校高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……聖光学院中学校高等学校】
▼神奈川県横浜市にある中高一貫私立男子校
▼最寄り駅はJR「山手」駅
▼全校生徒1390人
▼25年春の大学合格実績は、国公立大159人・早慶上理ICU441人など
▼過去数年の東大合格者は25年95人、24年100人、23年78人、22年91人、21年79人
▼図書館の蔵書数は約5万4000冊
▼カルチェ・ラタンと呼ばれるフリースペースでは、幅広い交流が可能
▼学食の人気メニューは「丼」「日替わり定食」
▼パソコンに向かって英語を音読！これは一体？
▼情報の授業ではAIに活用されるプログラミング言語を扱う
▼「群読」と呼ばれる授業で表現力を培う！
＜最後の体育祭を成功させたい！＞
▼中1から高2までが参加する聖光学院の一大イベント「体育祭」
▼体育祭の実行委員長を務める高2生に密着！本番を前に不安な点が…
