2歳娘の成長を喜んでいると→「…パパは？」冷や汗をかいた話に「カー！」「節制しよう」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、はる(田島晴)(@hal_papa_x)さんの投稿した娘さんとのエピソードです。子どもたちと接していると、ときにその無邪気な言動がグサッと刺さることはありませんか？はるさんは、当時2歳の娘さんを体重計に乗せ「大きくなった！やったー」と喜んでいたところ「…パパは？」と提案が。思わず笑ってしまう親子のエピソードです。

パパも成長「やったー！」と喜ぶ娘

子どもたちと接していると、ときにその無邪気な言動がグサッと刺さることはありませんか？不意打ちの厳しさに、思わず苦笑い…なんてことも。

1児の父・はる(田島晴)(@hal_papa_x)さんは、当時2歳の娘さんを体重計に乗せ「大きくなった！やったー」と喜んでいたところ「…パパは？」と提案が。思わず笑ってしまう親子のエピソードにほっこりです。

～娘を体重計に乗せて～

👨「大きくなった！　やったー☺」
👧「やったやったー！😆　……パパは？」
👨「パパですか？💦」

　～測定中～

👨「……大きくなりました」
👧「やったやったー！😄」
👨「ﾊﾊﾊ……やったー（棒読み）」

娘さんの成長を喜んでいたのも束の間。娘さんのパパは？というひと言で、はるさんの測定も行うことに…。大きくなりましたという報告に「やったやったー！」と喜ぶ娘さんですが、はるさんとしては複雑ですね。

この投稿には「筋肉増えただけかもよ！w」「カーッ！節制しろ！」といった、𠮟咤激励のコメントが寄せられていました。子どもたちには喜ばしい成長も、大人だとそうはいかない場合も…。無邪気にパパの成長を喜ぶ娘さんと、がっくりなパパさんの対比に思わず笑ってしまう、親子の素敵なエピソードでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ