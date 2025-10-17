ÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ö¥«¥Ã¥³°¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¸«¤¨¤¿¤é¾¡¤Á¡×¡Èµæ¶Ë¤ÎÌòºî¤ê¡É¤È¡ÈºîÉÊ°¦¡É
1980Ç¯¡¢¼å´§16ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢º£Ç¯¤Ç45Ç¯¡½¡½¡£NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¤Á¤ã¤ó¤Î±þ±ç²Î¡×¡Ê1988Ç¯¡Ë¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½ÕÆü¶É¡×¡Ê1989Ç¯¡¢NHK¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢1992Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÅâÂô¼÷ÌÀ¡£
°Ê¹ß¤â¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÍø²È¤È¤Þ¤Ä¡Á²Ã²ìÉ´ËüÀÐÊª¸ì¡×¡Ê2002Ç¯¡¢NHK¡Ë¤äÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×¡Ê2003¡Á2004Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ç±éºî¡¦½Ð±éºî¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÅâÂô¤¬¡¢¥É¥é¥Þ9¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë9»þ ¢¨10·î17Æü¤Î½é²ó¤Ï15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤Ç¼ç±é¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¸µ¿·Ê¹µ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤ëÉÁ¼Ì¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÂ¿¿ôÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ²¾ì½Ö°ì¤Î·æºî·Ù»¡¾®Àâ¡£
ÅâÂô¤Ï¡¢ÁÜºº¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê·º»ö¤¿¤Á¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢¸¤»ôµ®¾æ¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢°¤µ×ÄÅ¿Î°¦¡Ë¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¥³¡¼¥Á¡¦¸þ°æ¸÷ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡½ÅâÂô¤Î¶»¤ËÈë¤á¤¿¤ëââ»ý¤È¤Ï¡©
¡ÖËÁÆ¬¤«¤é¡¢¡Èº£¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ã¤¦¡É¤È´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¤½¤¦¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿ÅâÂô¡£
ÊüÁ÷Á°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ìò¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÇòÈ±¤ËÇò¤Ò¤²¡¢Ä¹È±¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦É÷ËÆ¤ò¸«¤»¤Æ¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¸þ°æ¤Ï¡È°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÃË¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤À¤È¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤Îº¹¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Æ¡Ëºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼ê·º»ö¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐÈæ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤è¤¦¤È¡×
¡Ö¤³¤ÎÉ÷ËÆ¤òÍ£°ì¤ÎÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤Ç3ÏÃ¤¯¤é¤¤¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«(¾Ð)¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡È¤³¤³¤í¡É¤Ï»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
¡ÖÉ÷ËÆ¤À¤±ÊÑ¤¨¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¸þ°æ¡É¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÌ£¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¤éÃÏÌ£¤Ê¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³°¤¯¤Æ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë´îÅÜ°¥³Ú¤ä´¶Æ°¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¡È¤¢¤ÎºîÉÊ¤ÈÆ±¤¸ÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ïÊ¬°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¤Ê¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¡É¡£ÇÐÍ¥¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤âÌò¤ËÀ®¤ê¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿Ìòºî¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤è¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤«¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤Í¡£¼Çµï¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ï½Ð²á¤®¤¿¤«¤Ê¤È¤«¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¡Ä¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È²ü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Æ¥ìÅì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤è¤Í¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¼«¤é¤ÎÀ³Ê¤ò¡Ö°Õ³°¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£¡È¿Í¤Ï¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡É¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤«¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¡¢Ã¯¤«¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¥Æ¥ìÅì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥Æ¥ìÅì¤À¤«¤é¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¤ä¤ì¤ë¡É¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª(¾Ð) ¸þ°æ¤ÎÃæ¿È¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·×»»¤·¤Æ¡¢ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¾å¼ê¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2018Ç¯10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¥²¡¼¥à¡×°ÊÍè¡¢¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Î¼ç±éºî¤ÏÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢µÓËÜ¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¸µ¤ËÂæËÜ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¬·È¤ï¤ë¤³¤È¤ÇºîÉÊ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤¬ÌÌÇò¤±¤ì¤Ð¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ÆÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÈÇÐÍ¥½Å»ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºîÉÊ½Å»ë¤ÇÁÏ¤ë¡£¡Ê¼ç±é¤Ï¡Ë°ú¤¯»þ¤Ï°ú¤¯¡É¡£ÅâÂô¤Ï¡¢ÇÐÍ¥À¸³è45Ç¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ââ»ý¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼ç±é¤À¤±¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥É¥é¥Þ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤ß¤ó¤Ê³è¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù¤â¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ëè²ó¼ç±é¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¡¢¾¯¤·°ã¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ëè²óÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£µÓËÜ¤¬Ì¿¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤ÊËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¤â¼ã¤¤»þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£
º£¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤È°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤Ç±éµ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤Î±éµ»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤ËËÍ¤¬³§¤µ¤ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤ä¤ë¡×¡¢¤¿¤À¤·¡ÖÏÃ¤ÎÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÈà¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹ÅâÂô¡£
¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡È¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÏÅÇ¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼ã¼ê¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Êý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç·àÃæ¤Î¸þ°æ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÏÃ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¡È¿Í¤Ï¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¡¢±éµ»¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ËÍ¤âµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±éµ»¤Î¤É¤³¤¬¥À¥á¤È¤«¤Ï°ìÀÚ¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¤À¤«¤é¡£ºÇÄã¸Â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤É¤¦Ìò¤òÍý²ò¤¹¤ë¤«¡½¡½¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÇÐÍ¥¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
1963Ç¯6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1987Ç¯¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥º¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¡Ù¤ÇËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÆÃ¤Ë2003¡Á2004Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¤ÎºâÁ°¸ÞÏºÌò¤ÏÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥¦¥Ã¥Ç¥£¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤òÃ´Åö¡£±Ç²è¡Ø¥é¥Â¥ª¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ç¡ØÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÙÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉñÂæ¤«¤é±ÇÁü¤Þ¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓÂÞÀ¾½ð¤Î·¸Ä¹¡¦±×»³Æ·¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤Ï¼ã¤¯¤·¤Æ´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯¾å¤ÎÉô²¼¤òÊú¤¨¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿Í»öÆó²Ý¤«¤é¿·Æþ¤ê¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¼Îá¤¬¡£¸½¤ì¤¿¤Î¤Ïºã¤¨¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¸þ°æ¸÷ÂÀÏº¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¡£·ÐÎò¤ÏÆæ¤À¤é¤±¤À¤¬¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤±¤ËÍÇ½¡£¤½¤ÎÂª¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤µ¤ËÆ·¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë¡£Èà¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ë°ì¸®²È¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£Æ·¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È´û¤Ë¸þ°æ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡Ä¡£
¡ÖÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¡×¤È¡Öµæ¶Ë¤ÎÌòºî¤ê¡×
¡ÖËÁÆ¬¤«¤é¡¢¡Èº£¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ã¤¦¡É¤È´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¤½¤¦¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿ÅâÂô¡£
ÊüÁ÷Á°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ìò¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÇòÈ±¤ËÇò¤Ò¤²¡¢Ä¹È±¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦É÷ËÆ¤ò¸«¤»¤Æ¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¸þ°æ¤Ï¡È°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÃË¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤À¤È¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤Îº¹¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Æ¡Ëºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼ê·º»ö¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐÈæ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤è¤¦¤È¡×
¡Ö¤³¤ÎÉ÷ËÆ¤òÍ£°ì¤ÎÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤Ç3ÏÃ¤¯¤é¤¤¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«(¾Ð)¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡È¤³¤³¤í¡É¤Ï»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
¡ÖÉ÷ËÆ¤À¤±ÊÑ¤¨¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¸þ°æ¡É¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÌ£¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¤éÃÏÌ£¤Ê¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³°¤¯¤Æ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë´îÅÜ°¥³Ú¤ä´¶Æ°¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¡È¤¢¤ÎºîÉÊ¤ÈÆ±¤¸ÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ïÊ¬°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¤Ê¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¡É¡£ÇÐÍ¥¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤âÌò¤ËÀ®¤ê¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿Ìòºî¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤è¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤«¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤Í¡£¼Çµï¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ï½Ð²á¤®¤¿¤«¤Ê¤È¤«¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¡Ä¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È²ü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Æ¥ìÅì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤è¤Í¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¼«¤é¤ÎÀ³Ê¤ò¡Ö°Õ³°¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£¡È¿Í¤Ï¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡É¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤«¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¡¢Ã¯¤«¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¥Æ¥ìÅì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥Æ¥ìÅì¤À¤«¤é¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¤ä¤ì¤ë¡É¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª(¾Ð) ¸þ°æ¤ÎÃæ¿È¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·×»»¤·¤Æ¡¢ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¾å¼ê¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼çÌò¤¬µ±¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡ÖºîÉÊ¡×¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÇÐÍ¥¤Îââ»ý
2018Ç¯10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¥²¡¼¥à¡×°ÊÍè¡¢¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Î¼ç±éºî¤ÏÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢µÓËÜ¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¸µ¤ËÂæËÜ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¬·È¤ï¤ë¤³¤È¤ÇºîÉÊ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤¬ÌÌÇò¤±¤ì¤Ð¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ÆÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÈÇÐÍ¥½Å»ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºîÉÊ½Å»ë¤ÇÁÏ¤ë¡£¡Ê¼ç±é¤Ï¡Ë°ú¤¯»þ¤Ï°ú¤¯¡É¡£ÅâÂô¤Ï¡¢ÇÐÍ¥À¸³è45Ç¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ââ»ý¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼ç±é¤À¤±¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥É¥é¥Þ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤ß¤ó¤Ê³è¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù¤â¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ëè²ó¼ç±é¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¡¢¾¯¤·°ã¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ëè²óÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£µÓËÜ¤¬Ì¿¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤ÊËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¤â¼ã¤¤»þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£
º£¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤È°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤Ç±éµ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤Î±éµ»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤ËËÍ¤¬³§¤µ¤ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤ä¤ë¡×¡¢¤¿¤À¤·¡ÖÏÃ¤ÎÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÈà¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹ÅâÂô¡£
¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡È¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÏÅÇ¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼ã¼ê¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Êý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç·àÃæ¤Î¸þ°æ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÏÃ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¡È¿Í¤Ï¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¡¢±éµ»¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ËÍ¤âµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±éµ»¤Î¤É¤³¤¬¥À¥á¤È¤«¤Ï°ìÀÚ¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¤À¤«¤é¡£ºÇÄã¸Â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤É¤¦Ìò¤òÍý²ò¤¹¤ë¤«¡½¡½¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÇÐÍ¥¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
1963Ç¯6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1987Ç¯¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥º¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¡Ù¤ÇËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÆÃ¤Ë2003¡Á2004Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¤ÎºâÁ°¸ÞÏºÌò¤ÏÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥¦¥Ã¥Ç¥£¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤òÃ´Åö¡£±Ç²è¡Ø¥é¥Â¥ª¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ç¡ØÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÙÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉñÂæ¤«¤é±ÇÁü¤Þ¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓÂÞÀ¾½ð¤Î·¸Ä¹¡¦±×»³Æ·¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤Ï¼ã¤¯¤·¤Æ´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯¾å¤ÎÉô²¼¤òÊú¤¨¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿Í»öÆó²Ý¤«¤é¿·Æþ¤ê¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¼Îá¤¬¡£¸½¤ì¤¿¤Î¤Ïºã¤¨¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¸þ°æ¸÷ÂÀÏº¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¡£·ÐÎò¤ÏÆæ¤À¤é¤±¤À¤¬¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤±¤ËÍÇ½¡£¤½¤ÎÂª¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤µ¤ËÆ·¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë¡£Èà¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ë°ì¸®²È¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£Æ·¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È´û¤Ë¸þ°æ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡Ä¡£
