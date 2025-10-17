日本維新の会の吉村洋文代表が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にリモート生出演。１６日に行った自民党の高市早苗新総裁との連立を見据えた政策協議について語った。

司会の羽鳥慎一アナウンサーは「議員定数の削減を年内に明記しないと連立を組まないとおっしゃったということなのですが、これいかがですか？」と質問。吉村代表は「はい、そうです」ときっぱりと認めた。

そして「いろいろな改革を本気でやっていこうとしたら相当な覚悟とその思いがないとできないと思う。まずは政治家の政治改革をやるべきだと思っています」とコメント。さらに「維新の会の原点は議員定数の削減なんです。一番最初にやったのは大阪の府議会ですが１０９あった定数は８８まで２０％削減しました。そこから改革が始まって財政をたて直して色んな投資ができるようになり、子どもたちに投資し、先日は万博もやった。出発点は自分たちのこと。政治家が一番やりたくない、そこの政治改革をやり始めた」と語った。

そして「振り返って国会をみますと、衆議院だけで５００人、衆参合わせて７００人は多すぎますね。そして一生懸命自分の身分を守るために政治をやっている人が多いと僕は思うので、であるのならば日本の改革はできない。なのでこれを口だけではなく高市新総裁のもとでやってもらえるか、時期とすれば次の臨時国会、年内。それを高市さんと合意できるか、難しいと思いますけど僕はこれぐらいできなかったら日本の改革なんてできないと思います」と断じた。