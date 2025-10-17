１３日、四川大で開かれた学術講座で講演する村上恭通教授（左）。右は通訳を務める李映福教授。（成都＝新華社配信）

【新華社成都10月17日】中国四川省成都市の四川大学で13日、愛媛大学の村上恭通教授（考古学）が「製鉄技術と文化の黒海北岸から北東アジアへの伝播」と題した学術講座を開いた。

講座は四川大と愛媛大の長年にわたる学術交流・協力の一環として開かれ、両大学による東アジア・ユーラシア考古研究の取り組みを具体的に示すものとなった。アジア古代産業考古学の専門家として知られる村上氏の講演により、両大学の20年近くにわたる協力関係は一層強まった。

鉄は人類社会の発展を支えた重要な資源で、その広範な利用によって幕を開けた鉄器時代は世界史に深遠な影響を及ぼした。村上氏は講座で「近東地域の製鉄技術の東伝に関する考古学的証拠」を主軸に、製鉄技術の発展過程や人類史に果たした大きな意義を体系的に解説。隕鉄（いんてつ＝鉄隕石）のサンプルや遺跡資料、発掘現場の映像を通じて初期の隕鉄利用から人工的な製鉄技術の確立に至る一連の流れを示し、製鉄技術がユーラシア大陸の古代文明の発展に与えた影響について詳しく論じた。

村上氏は2007年以降、四川大冶金考古実験室と緊密な研究協力を続け、これまでに何度も訪中して学術交流を行っている。今回の講座は四川大考古文博学院の李映福（り・えいふく）教授が通訳、李玉牛（り・ぎょくぎゅう）副教授が司会をそれぞれ務めた。（記者/蔣燕）

四川省邛崍（きょうらい）市の邛窯考古遺跡公園で、地元の考古学関係者と共に製鉄技術の実験を行う村上恭通教授（手前右端）。（２０１８年撮影、成都＝新華社配信）