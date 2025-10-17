マギー、レーシングスーツ姿でドリフト特訓を報告 運転姿に反響「ドリフトクィーン」「カッコいい」
モデルのマギー（33）が15日、自身のインスタグラムを更新。レーシングスーツ姿で本格的なドリフト走行に挑戦する姿を公開した。
【写真】「カッコいい」マギーのF1レーシングスーツ姿
投稿は、レーシングスーツをまとい運転席に座った写真からスタート。続いて、ハンドルやサイドブレーキ、メーター類が並ぶ本格的なコックピットの写真、ドリフトドライバーの下田紗弥加氏との2ショット、そして走行中のドリフト動画も披露している。
マギーは「ドリフト特訓しよーっと！@sayaka419 さやか先生よろしくお願いします！いつか追走できるようになるまで」とコメントし、意気込みを伝えていた。
この投稿に、ファンからは「カッコいい」「お ドリフトクィーン」「z33 良い選択です！」「おぉ〜めっさいいレーシングスーツ」「さやかちゃんとコラボ 最強コンビ！頑張って下さいね」などのコメントが寄せられている。
