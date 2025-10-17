4MEEEと『ヨガジャーナル オンライン』がコラボ！2メディア共同主催となったビューティー&ウェルネスイベント『WATASHI FES!』のレポートをお届けします♡

WATASHI FES!って？

4MEEEと、ヨガとウェルネスの専門メディア「」共同主催！

“互いに「渡し」あい、未来の「私」へつなぐ Beauty&Wellness”をテーマに、未来の自分のために今すべき「美容&健康」に関するティップスをシェアするリアルイベントを開催しました。

当イベントは完全招待制で行い、総フォロワー数80万を超える各メディアの読者インフルエンサーさんが集結。参加者同士の交流も多く、終始活気ある雰囲気でした。

みんなでLet'sチェアヨガ！

まずは全員で、女優・ヨガインストラクターの滝裕可里(たきゆかり)さんによるチェアヨガレッスンからスタート。

チェアヨガとは椅子に座ったまま行うヨガのことで、準備不要、いつもの服装でOK！初心者さんもチャレンジしやすいのが特徴です。

参加者からは、「緊張していたけど、チェアヨガをしてリラックスできた♡」「ヨガにハマりそう。もっとハードなヨガにもチャレンジしたくなりました」なんて嬉しい声も……！

プレゼンテーションタイム

＜POSON®ヨガソックス＞

画像：女優・ヨガインストラクター滝裕可里さん

続いて、滝さんもお気に入りの特許取得ヨガソックス『POSON®ヨガソックス」をご紹介。

滑りにくい生地が採用されていて、ヨガやトレーニング時の滑り止めや足裏の保護に最適な3D構造のソックス。指先が出るデザインで、動きやすく安定しやすいのだとか。もちろん普段使いも◎初めて履いたという方からは、「素足でいるより安定感がすごくいい！」と感動の声があがっていました。

＜Dr.ルルルン＞

画像：Dr.ルルルン ブランドPR 三春さん

次に、4MEEE読者にもファンが多いフェイスマスク『』の上手な取り入れ方を、ブランドPRさんが直接レクチャー。

フェイスマスクといえば、スペシャルケア？と思う方もいるかもしれませんが、ルルルンは肌の土台を整えるための化粧水フェイスマスクとして毎日使うのがおすすめ。イベントでは、朝のメイク前にも使いやすいという水色パッケージの「ハイドラ AZ マスク」を詳しくご紹介いただきました♪

＜勝山ネクステージ＞

画像：勝山ネクステージ 広報・PR 統括 岩井さん

続いて、MCTオイルでお馴染みの「」が手がけるKOMBUCHAを試飲しながら、ダイエットに効果的なコンブチャの摂り方や、選ぶ際のチェックポイントなどをキャッチ。

仙台勝山館のKOMBUCHAは、粉末スティックタイプで保存がきき手軽なのが◎余計な添加物が入っていないのも「嬉しい！」と声が。さらに、爽やかな甘さを感じられる味わいで、会場がちょっとざわつくほどびっくりな飲みやすさでした♡

＜Organic Science＞

画像：オーガニックサイエンス 代表 鎌田さん

最後に、高吸収マグネシウム配合の「」を手がけるOrganic Scienceのプレゼンテーション。実はマグネシウムは、睡眠やエネルギーの産生などと深く関係していて、美容健康と切っても切り離せない存在なんです。

そんなマグネシウムを日常で上手に取り入れる方法は、食事やサプリ、そして肌から。不足しがちな栄養を、100%天然由来成分でできているMG BALMでスキンケアの1つとして取り入れられるなんて驚きです。

「ちゃんと試せるの嬉しい！」声多数♡お土産たくさん

＼サンプルお土産の内容はこちら／

仙台勝山館 KOMBUCHA 4g×30本

仙台勝山館 MCTオイル 360g

MG-LIPO 9本セット

MG CREAM＋CBD 3包

マグバームAromaラベンダー 100g

POSON® ヨガソックス 1足

ルルルン ハイドラ AZ マスク(7枚入り)

Ownist 飲む日焼け止め トリプルシャイン グレープ 14本入り

アパガードMプラス 125g

レインストーム グァバストロベリー 缶250ml

レインストーム ハーベストグレープ 缶250ml

IPSA セラム アクティブ(小型サンプル)

IPSA ザ・タイムR アクア(小型サンプル)

iYON オリジナルポーチ

iYON IN BATH SERUM VC 100g／iYON IN BATH JELLY RTN 100g

他、のむシリカLIGHT、SOYJOY、2foods(トゥーフーズ)などのヘルシー軽食もお楽しみいただきました♡

プレゼンテーションブランドの他にも、むし歯予防成分配合の美白歯みがき「」や、韓国発の本格インナーケアで美味しいゼリータイプの飲む日焼け止め「」、この夏日本上陸したばかりのウェルネス系エナジードリンク「」など注目のアイテムがずらり！

「はじめて知るブランドもあって楽しい！」「ブランドの方から直接お話を聞けるのが勉強になって嬉しかった」と反響もたくさんいただきました♪

次回イベントをお楽しみに！

4MEEE×ヨガジャーナル共同主催のリアルイベント「WATASHI FES!」は、初開催ながら大盛況のうちに閉幕。ご来場者いただいた読者インフルエンサーのみなさん、記事を最後までご覧くださったみなさんも本当にありがとうございます。

今後も4MEEEはWEBメディアを通した発信のみならず、リアルイベントの企画運営も積極的に行なっていく予定です。よりたくさんの方に楽しんでいただけるよう、パワーアップしてまいりますので今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします♡

