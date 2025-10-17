連立も視野に入れた自民党と日本維新の会の協議が、ヤマ場を迎えています。自民党の高市総裁と維新の藤田共同代表は、17日午後に協議を行います。中継です。

維新の吉村代表が連立入りの条件として、「国会議員の定数の削減」を強く求めていて、自民側の対応が焦点となっています。

連立協議では、維新から自民に対し、社会保険料の引き下げを含む社会保障改革や、副首都構想、企業・団体献金の廃止を含む政治改革などの政策を提示しています。

こうした中、吉村代表が、「国会議員定数の削減」についての法案を秋の臨時国会で成立させることが連立入りの条件との考えを示しました。

自民党は慎重な姿勢とみられ、どう対応するかが焦点です。

こうした動きを立憲民主党の野田代表は牽制しています。

立憲民主党・野田代表

「この（政策の）二つ三つを実現をするためにね、実現をするために今一番国民が不信に思っている（政治資金の）問題を、これをうやむやにしながら連立入りというのも、それは今の国民に対する不信感を増幅するだけではないかと」

野田代表は連立にあたり、維新側は企業・団体献金の規制強化について結論を出すべきだと主張しました。

その上で野党の協議は継続していくとし、維新に対して「よく考えていただきたい」と呼びかけました。

こうした中、与野党は臨時国会をめぐり、会期は12月17日までとし、自民と維新の協議がまとまれば来週21日に首相指名選挙を行うことで合意しました。