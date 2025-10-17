¡Ö´Ñ¸÷¡¦·ÐºÑ¡¦ÍýÇ°¡×¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëËüÇî¡¡²Æ¥Ñ¥¹¡¦ÄÌ´ü¥Ñ¥¹Àª¤¬"ÀëÅÁÉôÄ¹"¤Ë¤Ê¤ê£··î¤ËÆþ¾ì¼Ô¿ôÁý¡ª°ìÊý¤Ç¡ÖÇä¤ê¾å¤²¸º¾¯¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¡×¡Ö²ñ¾ì¤ËÍè¤¿¤Î¤ÏÌó£·³ä¤¬¶áµ¦·÷¡×´ØÀ¾·ÐºÑ¤ò¸«¤ë¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë²ÝÂê¤È¤Ï¡©
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÊÄËë¤·¤Æ£²ÆüÌÜ¡£ºÇ½ªÅª¤Ê°ìÈÌÆþ¾ì¼Ô¤ÎÁí¿ô¤Ï£²£µ£µ£·Ëü£¸£¹£¸£¶¿Í¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢°¦ÃÎËüÇî¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤«¤é°ìÄê¤ÎÀ®¸ù¤È¸«¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÊý¡¢ËüÇî¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡È¤³¤ì¤«¤é¤¬Âç»ö¡É¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎËüÇî¤ò¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡Ö´Ñ¸÷¡×¤ò¡¢¹Ò¶õ¡¦Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ»³¤¹âÂÀÏ¯»á¡¢¡Ö·ÐºÑ¡×¤ò¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¸¦µæ½ê¡¦°ðÅÄµÁµ×»á¡¢¡ÖÍýÇ°¡×¤òÂçºå¹ñºÝÂç³Ø¡¦¸Þ·î½÷¸»Ê½Ú¶µ¼ø¤Ë¼èºà¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¡Ö£³¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¡×¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬¡ÉÀëÅÁÉôÂâ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸åÈ¾¤«¤éÆþ¾ì¼Ô¤¬Áý²Ã
¡¡£±£°·î£±£´Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê°ìÈÌÆþ¾ì¼Ô¤ÎÁí¿ô¤Ï£²£µ£µ£·Ëü£¸£¹£¸£¶¿Í¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤Î£²£¸£²£°Ëü¿Í¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£··î°Ê¹ß±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ´üÁ°È¾¤Ë¤Ï£´·î¤Ë¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇËÂ»¡×¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Î»ö¸Î¡×¡¢£µ·î¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¥¹¥ê¥«¤¬ÂçÈ¯À¸¡×¡¢£¶·î¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥ª¥Í¥éÂ°¶Ý¡×¤Ê¤É¾¯¤·»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼£··î¤«¤éÆþ¾ì¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¹Ò¶õ¡¦Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ»³¤¹âÂÀÏ¯»á¤Ï¡¢£±£²Æü¡¦£±£³Æü¤ÈºÆ¤Ó²ñ¾ì¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤È¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Ê¤É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿£²£µÆü¡Á£²£¹Æü¤Î¡ÖÂçºå¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆþ¾ì¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¡×¤È¡¢²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤âÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡Ö²Æ¥Ñ¥¹¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬½Å¤Ê¤ê¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÄÌ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈËüÇî¤ÎÀëÅÁÉôÂâ¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Î¸ý¥³¥ß¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾ðÊóÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆþ¾ì¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
"¿Íµ¤Î¹¡É¤Î»°Âç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦°ì¸«¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤á¤ëËüÇî¤Ë
¡¡Ä»³¤»á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËüÇî¤Ï¡È¿Íµ¤Î¹¡É¤Î»°Âç¾ò·ï¡á¡¸«¤ë¡¦ÂÎ¸³¤¹¤ë¢¿©¤Ù¤ë¡á¥°¥ë¥á£Çã¤¦¡á¤ªÅÚ»º¤òËüÇî¤ÏÁ´¤ÆËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦£±¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬²¿ÅÙ¤âÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÁÐÊý¤¬ËþÂ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¡Û¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬½¼¼Â
¥è¥ë¥À¥ó´Û¡¡¸½ÃÏ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿º½¤Çº½Çù¤òºÆ¸½
¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡¡ËÜÊª¤ÎÈþ½ÑÉÊ
¥¢¥á¥ê¥«´Û¡¡Å¸¼¨¤ò¹¹¿·
¡Ú¥°¥ë¥á¡Û¡ÖËüÇî¥°¥ë¥á¡×¤âÏÃÂê¤Ë
²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÌ¾Å¹¤¬¸Ä¿Í¤Ç½ÐÅ¹
±ÒÀ¸ÌÌ¤â³ÎÎ©¤·¤¿³Æ¹ñ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇËÜ¾ì¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡ÚÇã¤¤Êª¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¿Íµ¤
¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï£¸£°£°²¯
Çä¤ê¾å¤²¤Î¤¦¤Á
²ñ¾ìÆâ➤£¸¡ó¡Á£±£°¡ó
²ñ¾ì³°➤£¶¡ó¡Á£¸¡ó¤¬ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ø»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë
¡¡¡È°ì¸«¤µ¤ó¡É¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó¤Ê¤É¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥³¥â¥ó¥º´Û¡¦·úÊª¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¡¦²Ö²Ð¡×¤â¤¢¤ê¡¢Æþ¾ì¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£¶·î¡Á£¸·î¾å½Ü¤ËÆþ¾ì¼Ô¤òÁý¤ä¤»¤Æ¤¤¤¿¤é·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï£²¡¥£·Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À
¡¡¼¡¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¶¦Åê»ñ¡¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍÍ¶È¯³Û¡¦¾ÃÈñ³Û¤Î¹ç·×¤Ï¡¢³«ËëÁ°¤ÎµîÇ¯£±·î¤Î»î»»¤Ç¤ÏÍè¾ì¿ô£²£¸£²£°Ëü¤Î¾ì¹ç£²¡¥£·Ãû±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Ë¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¸¦µæ½ê¤Î°ðÅÄµÁµ×»á¤ËÊÄËë¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÍè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÌÜÉ¸¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢£±¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñ³Û¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¿Í¿ô¤¬ÌÜÉ¸ÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦¡¦ÃÏµåÇî¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÍè¾ì¿ô¤¬Æ±¤¸¿Í¿ô¤À¤Ã¤¿¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü¡¢Áý¸ºÎ¨¤òÉ½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ê½Ð½ê¡§ËüÇî¶¨²ñÈ¯É½»ñÎÁµÚ¤Ó°¦¡¦ÃÏµåÇîÊÄËë¥Ç¡¼¥¿½¸¤è¤ê¡¡¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¸¦µæ½êºîÀ®¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢£¶·î¡Á£¸·î¾å½Ü¤Î´ü´Ö¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊý¤¬°¦¡¦ÃÏµåÇî¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¡¦ÃÏµåÇî¤ò£±¤Ä¤Î´ð½à¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËüÇî¡Ö¤À¤±¡×¤¬¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡¤â¤¦£±¤Ä¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾Á´ÂÎ¤¬¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ðÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËüÇî¡Ö¤À¤±¡×¤¬¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â°ìÉô¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËüÇî¤Î¥¨¥ê¥¢ÊÌÍè¾ì¼Ô¡ÊÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤¬£¹£³¡¥£¹¡ó¡¢³¤³°¤¬£¶¡¥1¡ó¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¹ñÆâ¤Î£¶£·¡¥£±¡ó¤¬¶áµ¦·÷¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¸ý£±Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÍè¾ì¿ô¤¬£±Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï£²ÉÜ¸©£´¤ÇÂçºåÉÜ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤Ë¤ÏËüÇî¤Î²¸·Ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢³«Ëë¸å£³¤«·î´Ö¡Ê£´¡Á£¶·î¡Ë¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÎÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ØÀ¾Á´ÂÎ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹£²¡¥£±¡ó¡¢Âçºå¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹£²¡¥£µ¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤â¤¦£±¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤òº£¸å¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ç¤Î´ØÀ¾¤Î·ÐºÑ¥·¥§¥¢¤ò¤ß¤ë¤È¡¢£±£¹£·£°Ç¯ÂçºåËüÇî¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËüÇî¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎËüÇî¤ÎÀª¤¤¤ò·ÐºÑ¤Ë¤É¤¦·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËüÇî¤Î¡É°ÕµÁ¡É¡¡ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾ì
¡¡ºÇ¸å¤ËËüÇî¤Î¡È°ÕµÁ¡É¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËüÇî¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡ÖÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾ì¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢Âçºå¹ñºÝÂç³Ø¡¦¸Þ·î½÷¸»Ê½Ú¶µ¼ø¤Ï¡ÖÀïÁè¡¦Ê¬ÃÇ¡¦³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÃÎ¤ê¡¢Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÈ¾Ç¯´Ö¶¦Â¸¤·¤¿·Ð¸³¤ÏÂç¤¤¤¡£¤³¤³¤«¤éÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£