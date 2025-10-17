◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第3戦 ソフトバンク―日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクはリーグ優勝のアドバンテージを含む3勝0敗で日本シリーズに王手をかけ、第3戦に臨む。小久保裕紀監督は「一気にいきたいですね」と話しており、昨年に続く3連勝（アドバンテージ含む4勝0敗）でのCSファイナルステージ突破を目指す。

立ちはだかるのは日本ハムのエース伊藤大海だ。今季、伊藤はソフトバンク戦に7試合登板し、3勝3敗、防御率2・67。うち6試合はリバン・モイネロとのマッチアップだった。

一方、王手をかけたソフトバンクは上沢直之が先発マウンドに上がる。「レギュラーシーズンと変わらず自分のピッチングをして、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります」と短いコメントに決意を込めた。今季、古巣日本ハム戦での登板は5月1日の1試合のみ。本拠地で先発マウンドに上がり、7回3失点で黒星を喫した。その後、レギュラーシーズンでの対戦はなく、「どこかでまたこれから先、CSとかでも必ず当たると思う。その時にしっかり結果を残せたらいいと思います」と話していた。CS突破のかかる大一番で「その時」が巡ってきた。