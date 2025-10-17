急速に需要が高まっているデータセンターの誘致に向け、東北電力やNTT東日本などが協定を結びました。



■東北電力 佐々木秀明常務執行役員

「データセンター立地に適した東北・新潟地域の強みを最大限に生かした誘致の推進に向けて、このたび業務協定を締結することにいたしました。」



電気・通信・金融を代表する3社が16日に協定を結び、東北と新潟へのデータセンター誘致に向け今後 施策などを検討します。データセンターはサーバーやネットワーク機器を設置・保管し、安定的に運用する施設です。国内のデータセンターは生成AIの普及などで需要が高まっているものの、約9割が関東と関西に集中しています。3社によると、東北や新潟は比較的気温が低いため機器類の冷却コストが抑えられるということです。