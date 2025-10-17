ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が、17日までに自身のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。リリーフ転向したドジャース・佐々木朗希投手（23）の活躍について言及した。

ドジャースの佐々木は、16日（日本時間17日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に3―1の9回から5番手として登板し、ブルワーズ打線を3者凡退に仕留め、ポストシーズン（PS）3セーブ目をマークした。セーブが公式記録となった1969年以降、キャリア最初の3セーブ全てをポストシーズンで挙げた史上初の投手となった。

リリーフ転向の好調の要因について五十嵐氏は「肩の調子が良くなって、フィジカル面がしっかりしてきた」と分析。「球筋もめちゃくちゃいい。良いスピンを効かせてミットに届いているので、質もスピードもいいですよね、フォークボールもストライクゾーンにも投げられるし、空振りも取れる。ゾーンで勝負できるのは強い」と評価した。

「メジャー1年目で自分のスタイルを探すのに、時間がかかってしまった」と今季の佐々木を振り返った上で、「中継ぎだと自分の強いボールに専念できるので、佐々木投手らしさが見えてきた」と語った。

そして佐々木は先発の適性を持ちながら、リリーフの適性を持っているという。「実際ポストシーズンでは3イニング投げて良いピッチングもできた。これが4イニング、5イニング、6イニングまでいけたら凄いと思う。元々強さで出しながら投げれば、体も反応するし、強くなる。これを基本としてカットボールやツーシームなども投げていけば長いイニングもいけると思う。どっちもできるけど、実際にどっちが合うのかはわからないよね。チームの状況でも変わるのかなと思う」と説明した。