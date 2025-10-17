【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3ー2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）

【映像】ボディフェイント→股抜きグラウンダークロス

日本代表のMF久保建英が、ボックス内で股抜き右足クロス。技術の高さが光ったプレーが脚光を浴びた。

日本代表は10月14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦。2点ビハインドからMF南野拓実とMF中村敬斗のゴールで追いつくと、FW上田綺世が2戦連発のゴールで逆転勝利。過去未勝利だったブラジル相手に歴史的な勝利を飾った。

［3-4-2-1］の右シャドーで先発した久保は、21分に卓越したテクニックを見せる。

相手陣内の右サイドの深い位置で上田からパスを受けると、正面をDFカルロス・アウグストが塞いできた。細かいステップとボディフェイントで相手を揺さぶりながらボックス内に入り、左足首を使った急加速で縦に突破。アウグストが左足を伸ばしてクロスをブロックしようとしてきたが、それを待ってましたと言わんばかりに右足でのグラウンダークロスで股を抜いてボールを送った。ゴール前の味方には合わなかったが、インテルでプレーする相手DFに技術と駆け引きで上回った。

ファンもSNSやABEMAコメント欄でリアクション。「久保の右あしきたーーーーー」「久保かっこいい」「久保流石」「神」「久保ええやん」「レベチ」と興奮していた。

左足首の状態を心配されていた久保は、54分にFW伊東純也と交代。前半は押し込まれる展開だったが、時折ボックス近辺で単騎突破を仕掛けるなど反発する意思を見せていた。

（ABEMA／サッカー日本代表）