¥¨¥Ð¡¼¥¹Ä®ÅÄ¡¡¿Æ¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¼«¿È¤Ï¡ÈÃæÂ´¡É¤â¡Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡Ö¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡×Çº¤ß¹ðÇò
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¤ÎÄ®ÅÄÏÂ¼ù¡Ê33¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦17¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¿Æ¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÆ±»Î¤¬¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¿Íµ¤´ë²è¡Ö¿¼Ìë±Ä¶È¥á¥·¡×¤ÎÂè4ÃÆ¡£³ØÎò¤«¤éÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¡£¥¨¡¼¥¹¤«¤é¡ÖÄ®ÅÄ¤âÃæÂ´¤ä¤í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ï½¬¤¤»ö¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã½Î¤È¤«¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹â¹»¤ËÆþ¤ë»þ¤â¡¢¸À¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÐº¹ÃÍ60¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤éÃæ³Ø¹»¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤Ç1½µ´Ö¸À¤¨¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Ä®ÅÄ¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡¢¸À¤¨¤ë¤·½ñ¤±¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¡×¤È´¶¿´¡£¤·¤«¤·¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¡¼¤Ç¤·¤ç¡©¤Ç¡Ä¡×¤È»Ï¤á¤¿Ä®ÅÄ¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¥Þ¥ó¥Ç¡¼¤«¤é¹Ô¤¯¤Í¤ó¤ªÁ°¡£¥µ¥ó¥Ç¡¼¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¡Ö¤¤¤ä·îÍË»Ï¤Þ¤ê¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤ª¤é¤ó¤è¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¡£¡È±Ñ¸ì¤Ç1½µ´Ö¸À¤¦¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Ç¡¼»Ï¤Þ¤ê¤Î¤ä¤Ä¤Ï¤ª¤é¤ó¤Ç¡ª¡×¤È±þÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£